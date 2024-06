Ilia Topuria: "Me gustaría poder retirarme a los 32, pero a la vez..."

Las artes marciales mixtas, una disciplina deportiva comúnmente 'maltratada' por ciertos sectores, vive su máximo apogeo en nuestro país gracias, entre otros muchos factores, a Ilia Topuria, peleador de la UFC que puso las MMA en el mapa el pasado mes de febrero tras años y años de esfuerzo y dedicación.

'El Matador' se convirtió en el primer campeón español de la UFC al derrotar a Alexander Volkanovski en Anaheim, California, tras noquear al por entonces monarca con un derechazo fulminante en el segundo asalto. Tras cuatro años dentro de la mayor promotora de artes marciales del planeta, con millones de fans a sus espaldas, Ilia hizo realidad su sueño al ponerse el cinturón del peso pluma a sus lomos, un título que tan solo unos elegidos pueden ostentar.

FENÓMENO DE MASAS

A partir de ahí empezó su ascenso a la cima. Centenares de miles de españoles que nunca antes habían seguido deportes de contacto se interesaron en Topuria y todo lo que rodeaba este 'mundillo' de la UFC, las artes marciales mixtas y el respeto y valores que esta disciplina impregna. "Mirando hacia atrás, sin lugar a dudas estoy en el mejor momento de mi vida, obviamente. Sabía que el deporte estaba empezando a tener bastante notoriedad, que en algún punto iba a explotar, lo sabía, no me preguntes por qué, pero lo sabía" afirmó Ilia en una entrevista al 'Club del deportista'.

Ilia Topuria es el campeón del peso pluma de la UFC / EFE

El afincado en Alicante todavía tiene que perder una pelea como profesional. Ese 'cero' en la estadística individual es un estatus que ningún luchador quiere perder, pero a la vez, una cifra que muchos de sus contrincantes quieren tener el honor de arrebatarle. Hasta la fecha, Zalal, Damon Jackson, Ryan Hall, Jai Herbert, Bryce Mitchell, Emmet y Volkanovski son los últimos en pasar por los puños de Topuria sin demasiada suerte. "Cuando me preparo para cualquier compromiso que se me presenta en mi vida, siempre hago lo que está en mi mano y, pase lo que pase, yo siempre voy a dormir en paz y en calma conmigo mismo, sin ningún sentimiento de arrepentimiento".

UFC EN ESPAÑA, UN SUEÑO

Más allá de convertirse en campeón indiscutido, otro de los sueños del hispanogeorgiano es traer la UFC a España, a poder ser en el Santiago Bernabéu, ya que el Real Madrid es el club de sus amores: "No solo me va a beneficiar a mí, no va a ser solo un sueño cumplido, sino también una plataforma que creará muchos empleos también para muchos españoles, porque el que sabe un poco acerca de este deporte sabe lo que mueve toda la industria. Será una victoria grande para todo el país" dijo.

Ilia Topuria posa para el medio 'Club del Deportista' / CLUB DEL DEPORTISTA

"Mi mentalidad siempre ha sido simple: si alguien lo ha podido hacer, yo también lo puedo hacer; si nadie lo ha hecho, puedo ser el primero en hacerlo" explica sobre sus próximos retos profesionales. Salvo sorpresa, protagonizará su primera defensa del cinturón de las 145 libras ante Max Holloway en 'The Sphere' de Las Vegas, un evento que tendrá lugar el mes de septiembre y que, tal como apuntó el CEO Dana White, apunta a ser uno de los más lucrativos a nivel económico que jamás se haya visto.

SU RETIRADA

Pese a todos los objetivos que tiene en mente, como conseguirse en doble campeón dentro de la UFC, Ilia es un chico familiar y tiene claro cuándo llegará su fin: "Yo comencé en este deporte, en las artes marciales mixtas, a los 15; entonces, me gustaría poder retirarme a los 32, darme como máximo esa edad, porque el deporte de élite requiere muchísima responsabilidad y tienes que estar super concentrado en todo momento. Digo que a los 32, pero a la vez viene otro pensamiento a la cabeza que es “hasta el momento en que deje de disfrutarlo”. De momento lo estoy disfrutando mucho, no sé cuando será ese día en el que diga “esto ya no me divierte” sentenció.