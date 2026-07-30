Ilia Topuria, sin gafas por primera vez tras la pelea con Gaethje en la UFC Casa Blanca

Ilia Topuria vuelve a la normalidad. El luchador de la UFC sufrió una dura derrota el mes pasado en el combate ante Justin Gaethje perdiendo así su invicto en su 18º combate y el título del peso ligero. Pero algo que sabe el luchador es sobreponerse a las adversidades y una vez recuperado, volverá a estar preparado para lo que se venga.

Estos días ha estado en Ibiza disfrutando de las vacaciones. Se le ha visto con algunos jugadores de fútbol, como Ferran Torres. 'El Matador' fue a la discoteca Ushuaia y allí apareció con gafas de Sol. Todo el mundo especulaba sobre cómo tendría el ojo un mes después de cómo terminó.

La primera imagen de la cara de Topuria

Tras las fotos publicadas por Luis Bless, su peluquero, se le ve con una evolución muy positiva. Por primera vez, tras el combate, ha enseñado su rostro y prácticamente no quedan muestras de las lesiones sufridas en el combate.

Ilia Topuria, junto a Luis Bless en Ibiza. / luisbless_

Estas semanas, Topuria ha reducido al máximo la actividad deportiva y ha seguido de forma estricta las indicaciones del equipo médico que supervisa su evolución. Aunque ha mantenido una vida normal, ha evitado cualquier esfuerzo que pudiera poner en riesgo la correcta cicatrización de las lesiones.

Este periodo de desconexión le está sirviendo para recargar energías antes de afrontar una nueva etapa de preparación física con vistas a su regreso a la competición. La mejoría física es evidente y alimenta el optimismo de su entorno.

Con los hematomas desaparecidos, todo apunta a que podrá volver en breve a los entrenamientos progresivos, siempre bajo la supervisión de los especialistas.

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El gran objetivo de Ilia Topuria sigue siendo regresar a UFC para volver a pelear por el cinturón del peso ligero, actualmente en manos de Justin Gaethje. Sin embargo, tanto el luchador como su equipo prefieren actuar con prudencia y no acelerar los plazos para evitar cualquier contratiempo.