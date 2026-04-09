Ilia Topuria explica en 'El Hormiguero' como resolvió su ruptura: "Le hice caso a mi madre"

Vuelve el campeón. El hispanogeorgiano estuvo apartado del octágono debido a una pausa temporal en su carrera para atender problemas personales graves y un proceso judicial, tras su separación de Giorgina Uzcategui. Decidió enfocarse en su familia y esperar a que se resolviera el caso.

Topuria afirmaba que habría sufrido presiones y amenazas basadas en acusaciones falsas que, asegura, buscaban obtener dinero a cambio de no hacerse públicas: "Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos. Todos ellos están perfectamente documentados y están siendo puestos a disposición judicial para proceder legalmente", decía.

"Me convertí en un hombre de golpe"

'El Matador' señaló que había intentado proteger a sus hijos manteniéndose en silencio, pero que decidió dar un paso al frente. El desenlace del caso supone un alivio para el peleador, que siempre sostuvo su inocencia y su voluntad de resolver la situación por la vía legal.

“Es raro porque me cambió de la noche a la mañana. No eres consciente de las cosas hasta que te toca estar. Los que me conocen saben que cuando una cosa está fuera de mi control, no lo vivo de forma negativa. Hay formas de vivirlo. Acepté la realidad y miré hacia adelante. No puedes caer ante una situación así en las que estás acostumbrado a levantarte por la mañana junto a tus hijos, pero nunca tienes que olvidar quién eres y quién no eres también”, explica en televisión. "Pasé de ser un niño a un hombre".

“Cuando me preguntan qué es lo que más he aprendido de esta decisión es hacerle caso a mi madre. Porque nuestras madres ven una intención que nosotros nunca vemos: cuando te dice que por ahí no es, por muy claro que lo tengamos, ellas saben más. Te quiero mamá", concluía de forma emotiva.

Ilia Topuria no llegó a tener un juicio

Durante el proceso, Topuria intentó no involucrar a sus hijos Hugo y Giorgina. Los apartó del caso, aunque su mujer, quiso aprovecharse del 'poder legal' de ello. Antes de llegar a juicio, ambos llegaron a un acuerdo extrajudicial y como parte de ese acuerdo, ella retiró la denuncia.

La única opción de Gaethje para sobrevivir a Topuria en la Casa Blanca: "Es capaz de hacerlo" / UFC

“En estos procesos, para no hacer daños a los hijos, es difícil porque las dos partes sufren. A los niños no hay que involucrarlos en esa batalla emocional y hay que dejarlos crecer a su manera y hacerles la vida más fácil”, explicaba en 'El Hormiguero'. “Los veía y decía, y esa cosa tan pequeña, si fuera yo, como me gustaría que fuera mi entorno e infancia, y lo enfoco desde ahí”, dice.

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Topuria ya está en paz, tranquilo y preparado para afrontar su vuelta al octágono en la Casa Blanca. Su rival será nada menos que el campeón interino, Justin Gaethje, en un combate que promete ser uno de los más intensos del año.