Ilia Topuria explica la cancelación del combate contra Makhachev en la Casa Blanca: "Me llaman y me dicen que estaba lesionado"

Topuria sigue con su imbatible racha de 17-0. Un año después, el campeón regresará al octágono para su primera defensa del cinturón del peso ligero en un evento especial que apunta alto: el UFC Freedom 250, una velada que tendría lugar en la Casa Blanca. Su rival será nada menos que el campeón interino, Justin Gaethje, en un combate que promete ser uno de los más intensos del año.

La pelea se dará a cabo el próximo 14 de junio en la Casa Blanca. Sin embargo, Topuria siempre ha dicho que uno de sus objetivos es ser campeón de la UFC en tres pesos distintos. Para lograrlo, tiene en la mira a Islam Makhachev y, según el peleador hispanogeorgiano, ese combate estuvo muy cerca de concretarse.

Makhachev se cayó del combate por lesión

En una entrevista en 'El Hormiguero', Topuria explicó que, inicialmente, su combate en la Casa Blanca iba a ser contra Islam Makhachev, pero la pelea se cayó por una lesión del luchador ruso. “Yo quería luchar contra Makhachev. Me duermo, me llaman y entonces me dicen que estaba lesionado. En un principio iba a ser contra él. Espero que ese combate suceda en algún momento porque se lo merece todo el mundo”, dice ante Pablo Motos.

El duelo entre Ilia e Islam es considerado actualmente el más atractivo que puede organizarse dentro de las MMA. Ocupan el segundo y primer puesto, respectivamente, en la clasificación libra por libra, y ambos son campeones en dos divisiones, algo inédito, ya que nunca antes se han enfrentado dos monarcas dobles.

'El Matador' explica que Makhachev acusó a su equipo de pedir dinero, y que "estaba cansado de sus historias". Sin embargo, Topuria está muy interesado en enfrentarse al ruso. “En primer lugar, a un atleta no le importa lo que el otro pida. Es mentira lo que dice. En algún punto se tiene que dar ese combate, pero no sé en qué punto está interesado la UFC, porque tienen el poder de cerrar el combate que quieran. Estamos en distintas categorías, cada uno tiene su camino y trayectoria, y apagar a Islam tan rápido", añade.

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El equipo del daguestaní, cuando Topuria habló a través de sus redes sociales, insistió en que este no estuvo en las conversaciones inicialmente. “Deportivamente, es una ventaja que pese más, pero llegados a este punto… ¿qué importa? Tengo interés en medirme a un rival que ha sido campeón tantas veces en su división. Yo lo veo deportivamente, lo veo como un talento, que tiene unas habilidades en un octógono”.