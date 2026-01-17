Ilia Topuria desvela la fecha de su regreso a UFC y quién será su próximo rival

Ilia Topuria acudió a redes sociales para arrojar algo de luz sobre su actual inactividad profesional. El hispanogeorgiano anunció semanas atrás un parón prolongado en este inicio de 2026 debido a procesos legales derivados de su separación con su ya exmujer.

"Estoy pasando por momentos difíciles en mi vida", admitió en su cuenta de X, una pausa que puso en jaque a la UFC y obligó a Dana White a crear un cinturón interino del peso ligero, que Justin Gaethje y Paddy Pimblett se disputarán el próximo 24 de enero en Las Vegas.

Todos quieren ver al 'Matador'

La incertidumbre sobre cuándo regresará ‘El Matador’ es una de las grandes incógnitas para cualquier aficionado a las MMA. En apenas dos años, Topuria se ha convertido en uno de los mayores activos de la compañía y en un auténtico ‘superventas’ de los eventos numerados. Tres nocauts consecutivos ante leyendas como Volkanovski, Holloway y Oliveira lo han catapultado hasta el número dos del libra por libra de la UFC, solo por detrás de Islam Makhachev, su gran objetivo de futuro.

A poco más de una semana del regreso de la UFC —con el UFC 324 estrenando el nuevo y faraónico acuerdo de 7.700 millones de dólares con Paramount+, nuevo propietario de los derechos televisivos—, Ilia desveló cuándo y contra quién planea volver al octágono.

La fecha de regreso para el campeón

Ante la pregunta de un usuario en X sobre su posible fecha de regreso, el campeón de las 155 libras respondió de forma tajante: "Abril-Junio". Una respuesta que pilló por sorpresa a toda la comunidad. Se daba por hecho que, como mínimo, podría reaparecer a mediados de año, ya fuera en el evento de la Casa Blanca a mediados de junio o en la International Fight Week. Sin embargo, el peleador de 28 años dejó entrever que su regreso podría producirse ya en abril, mes en el que la UFC tiene programado un evento numerado en Miami, una sede muy atractiva para su equipo por la enorme presencia de público latino en Florida.

Pero la cosa no quedó ahí. Ilia también reveló quiénes serán los dos únicos rivales posibles para su vuelta: "El ganador de Paddy y Justin". Una respuesta que deja fuera de la ecuación a Arman Tsarukyan, actual contendiente número uno del ránking del ligero, que sigue ‘castigado’ por la promotora y al que Dana White no parece dispuesto a conceder una nueva oportunidad titular a corto plazo.

Como era previsible, Topuria se medirá al vencedor del combate por el cinturón interino para unificar ambos títulos. No hay otro escenario posible.

Por último, Ilia también dejó una declaración ambiciosa en redes: "El galardón de mejor KO del año 2026 también será para mí", después de haber sido premiado en 2025 por su espectacular nocaut ante Charles Oliveira en el UFC 317, un brutal crochet de derechas en el primer asalto que dejó dormido al exmonarca brasileño.