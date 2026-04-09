Ilia Topuria desvela los detalles de la pelea en la Casa Blanca: "Me presento para ganar, va a ser corta"

La vuelta de Ilia Topuria está cada vez más cerca. Un año después, el campeón regresará al octágono para su primera defensa del cinturón del peso ligero en un evento especial que apunta alto: el UFC Freedom 250, una velada que tendría lugar en la Casa Blanca. Su rival será nada menos que el campeón interino, Justin Gaethje, en un combate que promete ser uno de los más intensos del año.

Este jueves, Topuria desveló algunos detalles inéditos sobre cómo se gestó la pelea. “Estaba en Miami y estaba esperando la confirmación del combate, porque estaba esperando la cartelera completa. Siempre intuí que iban a contar conmigo. Nunca sabes la cartelera que van a poder. Me llaman y me dicen que no van a contar conmigo”, explicó el luchador durante su paso por El Hormiguero, junto a Pablo Motos.

Una llamada a las dos de la mañana

El hispanogeorgiano mantuvo la confianza en que su oportunidad llegaría, a pesar de que en un inicio, la organización le dijo que 'no'. “Sabía que aun así iban a llamarme, es parte de la negociación, volví y a las 2 de la mañana todo el mundo despertándome, hasta las 5 de la mañana, y me dijeron: ‘estás dentro’”, afirmó, dejando ver la tensión y la incertidumbre previas al anuncio oficial.

Topuria también dejó claro que su mentalidad no cambia, independientemente del rival o del escenario. El luchador explica que, el momento previo a salir al octágono, es uno de los más intensos para cualquier peleador. “Cuando me dicen que tengo 5 minutos para salir, me pasan muchas cosas por la cabeza”, confesó, reflejando la presión y la adrenalina que acompañan a cada pelea de alto nivel.

Ilia Topuria mantiene un impresionante récord profesional invicto de 17 victorias y ninguna derrota, consolidándose como uno de los peleadores más dominantes en la UFC. De esas victorias, 7 han sido por KO/TKO, 8 por sumisión y 2 por decisión, lo que refleja su gran versatilidad tanto en el striking como en el grappling. “Me presento para ganar, va a ser corta”, afirmó con contundencia. Además, el evento tendrá un componente simbólico que lo hace aún más mediático. La velada va a coincidir con el cumpleaños de Donald Trump.

No falla a los entrenamientos

En cuanto a su preparación, Topuria destacó la importancia de la disciplina diaria. “Siempre me ha funcionado trabajando dos veces al día y manteniendo esa constancia. La verdad que es un momento ‘jodid*’, sabes que vas a acabar tirado en el suelo y la mayoría de las veces no me apetece ir a correr”, admitió con sinceridad.

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Por último, el campeón compartió su filosofía sobre el entrenamiento físico. Lo comparó con Usain Bolt: “Si corres 400 metros a todo lo que das, te quedarás tumbado en el suelo. Pero si son tiempos moderados y puedes dar algunas vueltas, mejor”, concluye. Una faceta que no le gusta mucho, aunque sabe que, para ganar, hay que cumplir.