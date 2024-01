Ilia Topuria desafía a McGregor en el Santiago Bernabéu: "Apuntamos hacia él"

Cuenta atrás para la gran noche de las artes marciales en nuestro país. ilia Topuria (27) peleará la próxima madrugada del 17 de febrero ante Alexander Volkanovski por el título del peso pluma de la UFC y convertirse en el primer campeón español en la historia de la compañía.

El hisanogeorgiano atendió a los medios de comunicación en el 'Media Day' celebrado este jueves 25 de enero en Madrid, una cita en la que Ilia se mostró confiado ante el mayor reto de su aún corta carrera en la élite de las MMA.

"Ha sido un campeón súper bueno y me emociona el hecho de arrebatarle el título a alguien así, que no sé cuántas veces ha defendido el título, que tiene muchas batallas a sus espaldas" afirmó el luchador sobre su rival, un Volkanovski que es considerado el mejor de la historia en la categoría de las 185 libras y con más de 1500 días de reinado a sus espaldas.

El español Illia Topuria durante el encuentro mantenido con la prensa / Javier Lizon

Topuria, que ostenta un invicto de 6-0 en la UFC y que vapuleó a Bryce Mitchell y Josh Emett en sus dos últimas peleas, afrimó no tener dudas de que " el 17 de febrero saldré victorioso. Veo mi mano en lo más alto, el momento en el que me anuncian como ganador". A diferencia de sus últimas preparaciones, en esta ocasión su equipo ha optado por hacerlo en casa y adaptar su casa a un centro de entrenamiento de alto rendimiento: "Normalmente a la gente le cuesta disfrutar del camino. En mi caso lo que siempre he detestado es el arrepentimiento" aseveró sobre el training camp.

Con el Bernabéu en mente

Tal y como dejó caer Dana White hace unos meses, se prevé que la UFC desembarque en España a finales de este 2024, con Ilia como gran protagonista en el combate estelar de la noche: "Ya hemos tenido varias conversaciones y es un hecho. Es otro proyecto más que me ilusiona mucho porque va a ayudar a otros muchos españoles para que puedan debutar en la UFC enfrente de toda su gente, algo que yo no pude hacer en los últimos años. Pelear en España ante mi gente es algo que he deseado hacer durante todo este tiempo" aseguró.

Así fue el cara a cara entre Alexander Volkanovski e Ilia Topuria sobre el escenario / AGENCIAS

"No sé quién estará enfrente, espero que Conor McGregor, apuntamos hacia él. Lo meditaremos tras este combate y veremos quién tiene el placer de bailar conmigo" fueron sus palabras tras ser preguntado por el posible combate ante la leyenda irlandesa. The Notorius, que no ve el octágono tras una terrible lesión sufrida en julio de 2021, anunció en redes sociales su regreso a la UFC con un choque ante Michael Chandler, algo que Dana White no ha podido confirmar. "Sí, escuche lo que dijo. ¿Si puedo confirmar que peleará en junio? No".

El hispanogeorgiano se encuentra más que motivado física y mentalmente para la pelea ante Alexander 'The Great' Volkanovski, una cita que puede quedar grabada en la historia del deporte español y que quizás signifique el inicio de una hegemonía en la división del peso pluma. Ilia Topuria es uno de los peleadores más completos en la actualidad y así lo demostrará en el Honda Center de Anaheim, Los Ángeles.