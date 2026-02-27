Ilia Topuria confirma a Gaethje "en verano" y deja en segundo plano a Makhachev: "Así es como funciona la UFC"

Ilia Topuria fue el invitado especial en el directo del streamer Adin Ross, uno de los creadores de contenido más populares del planeta, con millones de seguidores en sus redes sociales. Gran aficionado a las artes marciales mixtas, Ross conversó con el actual campeón del peso ligero de la UFC y número dos del ránking libra por libra en un momento clave: la compañía trabaja en concretar el regreso del “Matador” al octágono.

La vida del peleador hispanogeorgiano ha vuelto a la normalidad en las últimas semanas. En diciembre anunció un parón obligado para resolver asuntos judiciales relacionados con su anterior matrimonio, una pausa que puso en jaque a la UFC y obligó a crear un cinturón interino. Ese título lo conquistó Justin Gaethje a finales de enero tras vencer a Paddy Pimblett, y el estadounidense apunta ahora como el rival más probable para el regreso del campeón.

Ilia volverá en verano... sin una ubicación exacta

La unificación de los cinturones absoluto e interino es la prioridad de la promotora, lo que deja en segundo plano otros escenarios como un megacombate con Islam Makhachev en el wélter o la irrupción de contendientes como Arman Tsarukyan, una de las amenazas más serias del peso ligero. En el directo con Adin Ross, Topuria reforzó esa sensación de incertidumbre controlada sobre su futuro inmediato.

"En verano, con suerte", dijo Ilia Topuria. "Si peleo en la Casa Blanca, no lo sé. Tú no le dices a la UFC cómo tiene que montar las peleas ni dónde tiene que ponerte. Y ellos no te dicen cómo pelear. Así que, básicamente, así es como funciona… A día de hoy, no tengo ni p**a idea de qué está pasando… Sé que voy a pelear en verano, pero no tengo una fecha ni un lugar concretos".

El campeón también deslizó que lo más probable es enfrentarse a Justin Gaethje, "eso creo", dijo, aunque la sede continúa siendo una incógnita. El periodista de ABC Álvaro Colmenero sugirió recientemente que la incertidumbre en torno al evento de la Casa Blanca responde también a cuestiones de imagen política.

"No estoy seguro de que los asesores de Trump se sientan cómodos poniendo a un peleador hispano-georgiano como combate estelar", explicó Colmenero. "En un escenario en el que hay una probabilidad muy alta de que la estrella estadounidense acabe noqueada. También se trata de asesorar y estructurar las cosas de la manera más positiva posible para los intereses estadounidenses".

El periodista añadió que las opciones de que el combate entre Topuria y Gaethje se celebre en ese escenario "han disminuido" en los últimos días, lo que sitúa la International Fight Week de julio como la gran alternativa. Una semana clave para la UFC y en la que el hispanogeorgiano ya hizo historia el pasado año al proclamarse doble campeón tras derrotar a Charles Oliveira.

Makhachev, en la mira

Preguntado por un posible enfrentamiento ante Islam Makhachev, número uno del ránking libra por libra de la UFC, Topuria dijo: "Es lo que quiero, el escenario perfecto para mí sería pelear contra él en el peso wélter así puedo conseguir mi tercer cinturón". De hecho, volvió a mencionar la posible creación de un título 'Pound for Pound' en esta pelea que enfrentaría a los dos mejores peleadores del mundo. "Pero también sería un gran escenario para mí pelear entre 155 y 170 y crear un nuevo cinturón», dijo Topuria. «¿Por qué no llamarlo “libra por libra”? Porque él es el número uno y yo soy el número dos ahora mismo. Para mí, yo soy el número uno… Pones a dos de los mejores del mundo, pones el cinturón “libra por libra” en medio; quien gane es el mejor".