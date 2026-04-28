Ilia Topuria causa estragos a sus compañeros de entrenamiento en Miami: "Ve un poco más suave. Eres una gacela"

No hay tiempo que perder para el campeón del mundo del peso ligero. Ilia Topuria ya está plenamente instalado en Miami, donde vivirá durante los próximos dos o tres años mientras completa el último tramo de su training camp de cara a su defensa titular en la Casa Blanca. En el que apunta a ser el evento más ambicioso de la historia de la UFC, el hispanogeorgiano pondrá en juego su cinturón de las 155 libras ante Justin Gaethje, leyenda de la compañía, récord de bonos y actual campeón interino.

Topuria lleva semanas trabajando en Florida. Nada más finalizar su presencia en el WOW 29 de Valencia, viajó junto a su equipo habitual —con Jesús Gallo al frente del rendimiento físico y Javi Climent como responsable del striking— para establecer su base en Estados Unidos. Este movimiento no es casual: le permite estar más cerca del entorno mediático y comercial de la UFC, además de contar con una mayor variedad de sparrings de alto nivel.

Precisamente una de esas sesiones de preparación ha quedado reflejada en el cuarto episodio de su serie ‘Road to the White House’, publicada en YouTube. En él, el campeón muestra parte de su día a día en el gimnasio y deja claro que el nivel de exigencia no baja en ningún momento.

Ilia hace 'sufrir' a sus compañeros de entrenamiento

Topuria completó varios asaltos frente a peleadores profesionales cubanos afincados en Miami, que se vieron superados por la intensidad y precisión del ‘Matador’. Más afilado que nunca, el campeón sigue destacando por su velocidad de manos y una movilidad de piernas que no ha perdido pese a su salto definitivo al peso ligero tras su victoria ante Charles Oliveira.

"Un poquito más suave", le pedía uno de sus compañeros al notar cómo subía el ritmo. Pero la preparación para Gaethje —un striker caótico, peligroso y difícil de replicar— no permite concesiones. El equipo de Topuria cuida cada detalle, consciente de que cada sesión suma de cara a una pelea de máximo nivel. En el vídeo, eso sí, se aprecia cómo Ilia utiliza casco protector para minimizar impactos y evitar posibles cortes en esta fase clave del campamento.

Ni siquiera bajó el pistón en los siguientes asaltos. "Cuídame campeón, cuídame", soltaba otro de los sparrings entre risas mientras trataba de sobrevivir a las combinaciones del campeón, que insistía especialmente en el trabajo al cuerpo, una de sus señas de identidad. "Se piensa que Justin está frente a él. Nosotros no somos Justin", comentaban en tono distendido, evidenciando el nivel de concentración del hispanogeorgiano.

El 14 de junio llegará la hora de la verdad. La Casa Blanca acogerá un evento sin precedentes, con una cartelera reducida y una infraestructura diseñada para convertir el ‘Freedom 250’ en una noche histórica. Y en el centro de todo, un Topuria que no quiere dejar nada al azar.