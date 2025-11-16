UFC
Ilia Topuria ataca tras la victoria de Makhachev: “Te pondré a dormir”
El daguestí se proclamó doble campeón tras destronar a Jack Della Maddalena en el UFC 322
El UFC 322 en el Madison Square Garden de Nueva York coronó a Islam Makhachev (28-1) campeón del título del peso wélter y doble campeón de la UFC, una exclusiva lista al alcance de muy pocos. El daguestí destronó a Jack Della Maddalena (18-3) por decisión unánime tras tener el control del combate de principio a fin.
A esa pelea reaccionó rápido Ilia Topuria (17-0), que estuvo muy atento a lo que pasaba en Estados Unidos. 'El Matador', en Qatar con su hermano Aleksandre, cargó contra ambos protagonistas de la velada.
"Jack necesita un campamento entero dedicado a la lucha. Qué decepción de campeón. Deberías ir a Georgia para aprender alguna cosa", decía sobre JDM en un post publicado en 'X'.
"Islam, necesitas algo que no puedes entrenar: emoción. Eres lo más aburrido que hay en este juego. Cada día estoy más seguro de que te mandaría a dormir", añadía el campeón español sobre Makhachev, a quien le gustaría enfrentarse en un futuro.
De hecho, tras el post, muchos aficionados le posicionaban para que fuera el protagonista, junto a Islam, de la pelea que el propio campeón de las 170 libras pidió tras ganar en Nueva York para defender el cinturón: “Donald Trump, abre la Casa Blanca, ¡que voy!". Sería una de las mayores peleas organizadas en la historia, y podría ser un escenario único. La UFC, de bien seguro, lo ve con buenos ojos.
Shevchenko, campeona
En la velada femenina, la kirguisa Valentina Shevchenko defendió su título de peso mosca ante Weili Zhang tras la decisión unánime y sumó 11 victorias en peleas por el título. Ya es la primera peleadora de la historia de la UFC en conseguir más de 60 derribos.
