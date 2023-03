Ilia Topuria anuncia la fecha de su próxima pelea por Twitter

El hispano georgiano podría volver a subirse a la jaula de la UFC en una contienda del peso pluma

Parece que los rumores son ciertos. Ilia Topuria podría volverse a subir a la jaula de la UFC. Así lo ha anunciado por Twitter hace unas horas.

El peleador español, de ascendencia georgiana, avisó hace un tiempo en una entrevista que su próximo enfrentamiento se llevaría a cabo en el peso ligero, una categoría superior a la suya. Sin embargo, declaraciones recientes del alicantino dan a entender que se subirá a la jaula contra Brian Ortega el 8 de julio.

Todo viene de una entrevista realizada al peleador del Climent Club por Jordi Wild en su podcast, "The Wild Project". Ortega, en unas declaraciones al micrófono de Carlos Contreras, periodista de ESPN, aseguró no conocer a Topuria y solo pelear con él en el caso de que la compañía de artes marciales mixtas norteamericana se lo ordene; palabras que al hispano georgiano no parecen haberle sentado bien: "Dice que no me conoce ni ha escuchado hablar de mí… ¿Le dará miedo conocerme en el octágono? Pelele, no tengo problema de ir a México y pelear allí. Amo México y sería un placer hacerlos partícipes de como te aplasto esa cabeza de retrasado", escribió Topuria en su Twitter.

Palabras que refrendó ante Wild: "Decir no saber quién soy es una falta de profesionalismo terrible. Brian, peleo dónde y cuándo quieras. Si es en verano mejor, así me marcho de vacaciones con la felicidad de haberte aplastado la cabeza", rezó.

Todo esto son suposiciones, ya que el peleador no ha confirmado ningún nombre, tan solo la fecha. Pero todo parece apuntar a que Brian Ortega será la próxima víctima de "El Matador". Ortega es un peleador profesional mexicano-estadounidense de artes marciales mixtas que actualmente compite en la categoría de peso pluma UFC (peso natural de Topuria). Actualmente, Ortega figura como el peso pluma número 3 en el ranking oficial de UFC (Ilia milita en el puesto número 9, por lo que esta victoria lo situaría ya como un claro contendiente al título).