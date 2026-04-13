Ilia Topuria (29 años): "Cada día me alimento con todo muy ecológico y natural, nada de químicos. Los huevos es un producto que consumo bastante, el aguacate y algo de carne también"

Ilia Topuria está de vuelta. El hispanogeorgiano se encuentra mentalizado en preparar su vuelta al octágono y lo hará en un escenario emblemático: la Casa Blanca. Se verá las caras contra Justin Gaethje, el campeón interino, en un un combate que promete ser uno de los más vistos del año.

No han sido meses nada sencillos para el luchador, ya que ha estado afectado por problemas personales graves y un proceso judicial después de su separación con Giorgina Uzcategui. Por ello, decidió que lo mejor era parar durante un tiempo.

"Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos", compartió el pasado jueves en 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos.

La vida de Topuria siempre da mucho de qué hablar y uno de los aspectos que más llama la atención a muchos de sus seguidores es sobre su aspecto físico, ya que siempre se mantiene en plena forma.

En una entrevista con 'Men's Health España', el hispanogeorgiano se abrió en canal para desvelar cómo es su alimentación. "En mi día a día siempre me alimento super bien y saludable. Todo muy ecológico y natural, nada de químicos".

Ilia Topuria, en la playa / Archivo

En un momento dado, el campeón de MMA se sinceró sobre sus básicos en la cocina: "No hay alimento sin el que no pueda vivir porque me adaptaría a cualquier circunstancia".

Sin embargo, nombró tres alimentos que no pueden faltar en su alimentación: "Los huevos es un producto que consumo bastante, el aguacate y algo de carne también".

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Son alimentos altamente nutritivos y saludables, siendo una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico y grasas saludables. Combinarlos ayuda a mantener la saciedad, la energía y proporciona nutrientes esenciales para la recuperación muscular, sin necesidad de recurrir a productos procesados.