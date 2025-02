¿Por qué Topuria dejará de ser campeón de la UFC?

La insistencia del equipo de Ilia Topuria en subir a la categoría del peso ligero obtuvo sus frutos esta pasada madrugada con el anuncio "bomba" del CEO de la UFC, Dana White, que confirmó lo que muchos llevaban anticipando semanas. "El Matador" dejará de ser campeón del peso pluma a partir del 12 de abril, dejando vacante el cinturón de las 145 libras tras poco más de un año de reinado y embarcándose en su reto más ambicioso: el doble campeonato.

“Topuria siente que ya ha hecho todo lo posible en esta división, que ya ha cimentado su legado y que su cuerpo no puede soportar este peso. Anunciaremos cuál será la próxima pelea de Topuria cuando lo tengamos listo”, fueron las palabras de Dana en una noche en la que se resquebrajaron los cimientos de la promotora. Junto al anuncio de Topuria, siguieron muchos más. El más importante fue el de Alexander Volkanovski, que lleva más de doce meses esperando esa revancha titular con Ilia y ahora tendrá la oportunidad de recuperar el cinturón que un día fue suyo ante Diego Lopes en el combate estelar del UFC 312 en Miami. Este Pay Per View no contará con la presencia del hispanogeorgiano, tal y como parecía hecho meses atrás. En la mente del "Matador" tan solo hay un nombre: el de Islam Makhachev.

¿Por qué Ilia deja el pluma?

La UFC no suele ver con buenos ojos el abandono tan temprano del trono por parte de un rey, en este caso, Topuria en el peso pluma. Tocó la cima el 17 de febrero en Anaheim, convirtiéndose en campeón, y lo defendió exitosamente el pasado octubre ante Holloway, dos KO consecutivos que le sirvieron para llevarse el premio a Peleador del Año de forma simbólica, ya que el oficial se lo adjudicó Alex Pereira.

Tras estos dos triunfos ante dos de los más grandes de la historia de la categoría, Ilia empezó a dejar caer que sus próximos retadores, nombres como Diego Lopes, Movsar Evloev o el mismo 'Volk', no le resultaban atractivos. ¿Por qué? Topuria siempre ha ido a más desde que debutó en UFC. Desde que se presentó en sociedad con Zalal, pasando por los Hall, Mitchell o Emmett y finalizando con dos íconos como Max y Volkanovski, Ilia siempre ha buscado el mayor reto posible, nombres que le sirvieran para ser una estrella más grande.

Ahora ha llegado a la conclusión de que ninguno de sus posibles rivales en las 145 libras le sirve para aumentar su legado en la élite de las MMA. Evloev está invicto, pero es un peleador que no vende; Lopes es un grandísimo talento, pero quizás le falta nombre; y Volkanovski... todo el mundo sabe cómo acabaría ese pleito. Esta subida es polémica. Muchos afirman que sí son buenos contrincantes para que Ilia siga defendiendo su cinturón, pero la decisión era firme desde un inicio.

Rivales de Topuria en el ligero

Una vez abierta la caja de Pandora, ahora la gran pregunta es: ¿Quién será el próximo rival de Ilia Topuria? El primer nombre en salir a la palestra es el de Islam Makhachev, campeón de las 155 libras y con el que "El Matador" quiere bailar en la jaula. Sería, sin lugar a dudas, el combate más grande de la década y una de las peleas más anticipadas que se recuerden entre las dos grandes superestrellas de la promotora (con el perdón de "Poatan").

Islam Makhachev retuvo su título del peso ligero / UFC

El ruso no lo ve tan claro, aunque todavía es temprano y faltan muchas horas de negociaciones entre todas las partes. "El plan para Ilia es una pelea contra Islam, según mis fuentes. Como muy temprano en la International Fight Week", dijo Ariel Helwani. Esa fecha sería en el UFC 317 del próximo 25 de junio en Las Vegas. Otros nombres que suenan como posibles contrincantes del hispanogeorgiano son Charles Oliveira o Dustin Poirier, dos de los rostros más reconocibles y favoritos de los fans. De hecho, no está claro que el próximo combate del hispanogeorgiano sea por el cinturón del peso ligero y no se descarta un choque de contendientes.