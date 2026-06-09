Ilia y Aleksandre Topuria: de hamaqueros en una playa de Alicante al estrellato pactado en la UFC

Hay hermanos que se entienden mejor juntos que por separado. En la música ocurrió con Liam y Noel Gallagher, los hermanos que marcaron una generación con Oasis. En la UFC, y salvando todas las distancias, pasa algo parecido con Ilia y Aleksandre Topuria: uno lleva el cinturón y ocupa todas las marquesinas, pero su éxito en las artes marciales mixtas tampoco se entiende sin el otro. Aleks lleva años trabajando lejos del foco para ayudar a convertir a su hermano pequeño en el campeón e ídolo mundial que es hoy.

Las MMA son uno de esos deportes hechos por y para estudiosos. Todo puede cambiar en un golpe, sí, y muchas veces se repite que es una disciplina en la que el favorito nunca lo es del todo. Pero detrás de cada victoria hay muchas más cosas que azar, como lo son el análisis, ajustes, horas de vídeo, sparrings, lecturas tácticas y una esquina capaz de transmitir la información adecuada en segundos. Si hablamos del equipo de Ilia Topuria, ahí aparece una figura cada vez más importante: Aleksandre, su hermano mayor, actual voz de referencia en su esquina y una de las personas que mejor entiende al campeón cuando la pelea se calienta.

Voz cantante en la esquina del 'Matador'

Apodado ‘El Conquistador’ y con un balance de 2-0 en la UFC, promotora en la que debutó a principios de 2025, Aleksandre se ha convertido en una pieza central del campamento de Ilia antes de UFC Freedom 250. El próximo 14 de junio, en la Casa Blanca, el ‘Matador’ defenderá el cinturón del peso ligero ante Justin Gaethje, un rival peligroso, agresivo y difícil de ordenar por su forma de convertir cualquier combate en una guerra. Junto a Javi Climent en las manoplas y Jesús Gallo en la preparación física, Aleks conforma uno de los pilares de una esquina que viene de firmar noches enormes ante Volkanovski, Holloway y Oliveira, tres combates que terminaron por KO y que no se entienden solo por la pegada de Ilia, sino también por el trabajo previo.

El aviso de Aleksandre Topuria a su hermano Ilia sobre Justin Gaethje: "Es un arma de doble filo" / ILIA TOPURIA YOUTUBE

El vínculo entre Aleks e Ilia viene de muy lejos. Ambos nacieron en Halle, Alemania, con apenas dos años de diferencia, dentro de una familia georgiana que acabaría construyendo su vida lejos de casa. Más tarde pasaron por Georgia y terminaron reuniéndose en Alicante, donde empezó una historia ya conocida: ciudad nueva, idioma nuevo, cultura nueva y dos hermanos creciendo prácticamente a la vez dentro y fuera del tatami. Con una base de lucha grecorromana, los dos descubrieron el jiu-jitsu y las artes marciales mixtas en España, se formaron como cinturones negros y acabaron convirtiendo aquello que al principio era un sueño en una profesión.

Trabajaron juntos como hamaqueros en la playa

En el documental ‘Topuria: Matador’ se les ve regresar a la playa del Postiguet, en Alicante, donde trabajaron como hamaqueros durante los veranos, montando y recogiendo hamacas para turistas. Fue uno de los muchos trabajos que tuvieron que compaginar con los entrenamientos para ayudar en casa y mantener vivo el objetivo de ser peleadores profesionales. Esa parte de la historia explica bastante bien la relación entre ambos.

Aleksandre Topuria, ante Almakhan / UFC NEWS

Cuando Ilia empezó a despuntar en el circuito profesional, Aleksandre aceptó ocupar un papel menos visible. ‘El Matador’, tras pasar por promotoras como Brave o Cage Warriors, debutó en la UFC en octubre de 2020 y pronto dejó claro que su techo era enorme. Aleks, que ya era su mano derecha en los campamentos, compañero de estrategia y uno de sus principales sparrings, fue poniendo su propia carrera en segundo plano para centrarse en la de Ilia. No desapareció como peleador, pero sí aceptó que durante una etapa el foco estuviera en su hermano, algo a la altura de muy pocos.

Ese parón se ve también en su récord. Aleksandre no compitió entre mayo de 2023 y febrero de 2025, precisamente el tramo en el que Ilia dio el salto definitivo: ganó a Josh Emmett, le arrebató el cinturón del peso pluma a Alexander Volkanovski y lo defendió ante Max Holloway. Fueron los meses que terminaron de cambiar la carrera del pequeño de los Topuria y en los que Aleks estuvo completamente volcado en el proceso. No es casualidad que Ilia le mencione siempre como una de las figuras más importantes de su equipo.

Campamentos por separado

Ahora la situación es distinta. Aleksandre también es peleador de la UFC. Debutó en febrero de 2025 con una victoria por decisión unánime ante Colby Thicknesse en UFC 312 y meses después volvió a ganar, también por decisión, ante Bekzat Almakhan en UFC Qatar. Su carrera vuelve a caminar, pero sin romper el pacto no escrito que mantiene con Ilia: cuando uno tiene pelea, el otro se pone el mono de trabajo para ayudar.

Además, Aleksandre es la voz cantante mientras Ilia pelea y recibe instrucciones. Es habitual ver cómo ambos hablan en georgiano entre asaltos, mientras Javi Climent y Jesús Gallo esperan su momento para aportar desde sus áreas. En una esquina no solo importa qué se dice, sino quién lo dice. Y Aleks tiene algo que no se entrena: Ilia le escucha de una manera distinta. Le conoce desde niño, sabe cuándo apretarle, cuándo calmarle y cuándo recordarle exactamente lo que han preparado. Aleks va creciendo como entrenador y en los vídeos que el equipo de Topuria ha compartido en el 'Road to the White House' puede apreciarse más madurez en sus palabras. Incluso cuando estaban los hermanos Climent, Jorge y Agustín, con mucha más experiencia, era Aleks quien llevaba las riendas.

Hay un ejemplo muy claro. La UFC publicó los instantes previos al KO de Ilia a Max Holloway en Abu Dabi, antes del tercer y definitivo asalto. En la esquina, Aleksandre le insistía en que fuera hacia adelante y atacara como lo habían trabajado durante el campamento. Poco después, Topuria encontró la distancia, castigó el cuerpo y terminó noqueando a un peleador que nunca antes había caído por KO. El golpe fue de Ilia, pero la lectura ya estaba en la esquina.

El reto de la Casa Blanca

Ante Gaethje este próximo domingo esa voz puede volver a ser clave. El estadounidense no es un rival que permita peleas limpias durante demasiado tiempo. Presiona, castiga con low kicks, obliga a intercambiar y vive cómodo en el caos. Para Topuria será clave mantener la cabeza fría cuando la pelea se ensucie. Y ahí Aleksandre puede tener un papel fundamental: recordarle que no necesita demostrar que es más duro que Gaethje, sino que es mejor.

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Los jardines de la Casa Blanca en Modo UFC / EFE

Cuando Ilia abandone los jardines del sur de la Casa Blanca en la madrugada del 15 de junio, la carrera de Aleksandre también volverá a moverse. Sus representantes empezarán a trabajar en su próximo combate en la UFC, que podría llegar en el último tramo del año. Hasta entonces, su prioridad será la de siempre: estar al lado de su hermano. Tal como rezaban los versos de Oasis en 'Live Forever' y para cerrar el círculo en este artículo, los Topuria "Ven cosas que nosotros nunca veremos", algo que tan solo dos hermanos tan conectados pueden decir.