Horario del Islam Makhachev vs Ian Machado Garry: a qué hora es la pelea del UFC 330 y dónde ver por TV y en directo en España

Islam Makhachev vuelve al octágono este fin de semana para afrontar el siguiente gran reto de una carrera que hace tiempo dejó de medirse únicamente por cinturones. El daguestaní defenderá por primera vez el campeonato del peso wélter ante Ian Machado Garry en el combate estelar del UFC 330, que se celebrará este sábado 15 de agosto en Filadelfia.

Makhachev conquistó las 170 libras después de abandonar el cinturón del peso ligero y derrotar a Jack Della Maddalena en UFC 322. El antiguo campeón de las 155 libras, donde llegó a completar cuatro defensas consecutivas, aterriza ahora en su primera defensa como monarca del wélter con un balance de 28-1 y convertido nuevamente en el número uno libra por libra para MMA Fighting.

Además, el ruso tiene delante otra oportunidad para seguir haciendo historia. Acumula 16 victorias consecutivas en UFC y un nuevo triunfo le permitiría elevar todavía más una de las mejores rachas que ha visto la compañía. Makhachev llega como favorito, aunque enfrente tendrá probablemente uno de los retos físicos más diferentes de su carrera reciente.

Ian Machado Garry es un wélter natural, considerablemente más alto y largo que el campeón. El irlandés presenta un récord profesional de 17-1 y un balance de 10-1 dentro de UFC, donde únicamente ha perdido una vez. Después de derrotar consecutivamente a Carlos Prates y al excampeón Belal Muhammad, ‘The Future’ consiguió la oportunidad que llevaba reclamando desde hacía meses.

La distancia será una de las grandes batallas de la noche. Garry cuenta con una ventaja aproximada de cinco pulgadas de altura y cuatro de alcance, mientras que Makhachev buscará reducir espacios, presionar contra la jaula y llevar el combate hacia su terreno de lucha. Para el irlandés, mantener la pelea en larga distancia puede ser imprescindible para tener opciones de provocar una de las grandes sorpresas del año.

En juego habrá también un capítulo importante para las MMA irlandesas. Una victoria convertiría a Garry en el primer campeón de UFC de su país desde Conor McGregor, mientras que Makhachev busca reforzar definitivamente su dominio también en una segunda categoría.

Cartelera completa de UFC 330

Cartelera estelar — 03:00 horas

Islam Makhachev vs Ian Machado Garry — Campeonato del peso wélter

— Campeonato del peso wélter Mackenzie Dern vs Gillian Robertson — Campeonato femenino del peso paja

— Campeonato femenino del peso paja Jalin Turner vs Kaue Fernandes — Peso ligero

— Peso ligero Mansur Abdul-Malik vs Dustin Stoltzfus — Peso medio

— Peso medio Edson Barboza vs Esteban Ribovics — Peso ligero

Preliminares — 01:00 horas

Chidi Njokuani vs Joel Álvarez — Peso wélter

— Peso wélter Charles Johnson vs Eduardo ‘Chapolin’ Henrique — Catchweight de 130 libras

— Catchweight de 130 libras Donte Johnson vs Eric McConico — Peso medio

— Peso medio Vicente Luque vs Tresean Gore — Peso medio

Primeros preliminares — 23:30 horas

Rafael Tobias vs Lucas Fernando — Peso semipesado

— Peso semipesado Neil Magny vs Ramiz Brahimaj — Peso wélter

— Peso wélter Myktybek Orolbai vs Jeremiah Wells — Peso wélter

¿A qué hora pelea Makhachev vs Garry en UFC 330?

El combate entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry se disputará durante la madrugada del sábado 15 al domingo 16 de agosto, en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia.

La cartelera principal comenzará a las 03:00 horas de la madrugada en España, por lo que se espera que Makhachev y Garry entren al octágono alrededor de las 05:15-05:30 horas, aunque el horario exacto dependerá de la duración de los cuatro combates anteriores. UFC tiene fijado oficialmente el inicio de la main card a las 21:00 horas de la costa este estadounidense.

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Los preliminares comenzarán a la 01:00 horas, mientras que los primeros preliminares arrancarán a las 23:30 horas del sábado en España.