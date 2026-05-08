A qué hora es la rueda de prensa de Ilia Topuria y dónde ver su primer careo con Justin Gaethje en directo y por streaming

La UFC ya calienta motores para uno de los eventos más ambiciosos y mediáticos de toda su historia. El denominado ‘Freedom 250’, una especie de regalo de Dana White a Donald Trump para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y el cumpleaños del mandatario estadounidense, empieza esta misma semana con sus primeros actos promocionales oficiales.

El gran foco estará puesto sobre Ilia Topuria y Justin Gaethje, que se verán las caras por primera vez a poco más de cinco semanas de protagonizar el combate estelar en los jardines de la Casa Blanca. En juego estará el cinturón indiscutido del peso ligero: Topuria defenderá por primera vez su corona de las 155 libras ante un Gaethje que llega como campeón interino y gran esperanza estadounidense para frenar el ascenso imparable del hispanogeorgiano.

La cartelera oficial de La Casa Blanca: UFC Freedom 250 / UFC

La promotora ha aprovechado la Fight Week del UFC 328, que se celebrará este sábado en Newark, para organizar la primera gran rueda de prensa del ‘Freedom 250’. Una conferencia que reunirá a buena parte de las superestrellas del cartel, con nombres como Alex Pereira, Ciryl Gane, Sean O'Malley o Josh Hokit, además de todos los protagonistas principales de una velada que apunta a ser histórica.

Y si algo caracteriza a este tipo de eventos es el espectáculo fuera del octágono. Muchos de los peleadores presentes destacan tanto por sus actuaciones dentro de la jaula como por su capacidad para generar momentos virales delante de un micrófono. Por eso, las expectativas alrededor de esta primera conferencia son máximas.

A qué hora es la rueda de prensa y el careo entre Ilia Topuria y Justin Gaethje

La rueda de prensa entre ‘El Matador’ y ‘The Highlight’ está programada para el viernes 8 de mayo a las 16:00 horas locales en Newark. En España podrá seguirse a partir de las 22:00 horas CET, en un horario bastante cómodo para los aficionados españoles a través de los canales oficiales de la UFC (Youtube) y también en SPORT.

Topuria entrenando para la Casa Blanca / ILIA TOPURIA YOUTUBE

Se espera una enorme presencia mediática en el evento, donde ambos peleadores responderán por primera vez cara a cara a las preguntas de la prensa antes de su combate en Washington. Una vez finalice la conferencia, la UFC organizará los tradicionales primeros careos entre los protagonistas del cartel, incluyendo ese esperado primer cara a cara entre Topuria y Gaethje.

Las miradas, el lenguaje corporal, la tensión y cualquier gesto serán analizados al detalle por los aficionados. Porque en peleas de esta magnitud, la guerra psicológica también empieza mucho antes de que se cierre la puerta del octágono.

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El UFC Casa Blanca se celebrará durante la madrugada del domingo 14 al lunes 15 de junio en Washington D.C., donde la compañía está invirtiendo una cantidad gigantesca de recursos para construir toda la infraestructura necesaria dentro de los jardines presidenciales y convertir el ‘Freedom 250’ en una noche irrepetible para la historia de las MMA.