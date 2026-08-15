A qué hora pelea Joel Álvarez vs Chidi Njokuani en el UFC 330 y dónde ver su combate hoy por TV y en directo en España

Joel Álvarez vuelve al octágono este fin de semana con una oportunidad que prácticamente no estaba en sus planes hace apenas unos días. El peleador asturiano se medirá a Chidi Njokuani en el UFC 330 de Filadelfia, un combate en el peso wélter que aceptó a corto aviso después de la baja por lesión de Geoff Neal.

‘El Fenómeno’ se encontraba ya en Estados Unidos entrenando junto al equipo de Islam Makhachev, al que estaba ayudando a preparar su defensa del cinturón ante Ian Machado Garry. Su físico, altura y distancia servían al daguestaní para reproducir algunas de las características del irlandés, por lo que la llamada de UFC encontró a Joel en plena dinámica de campamento y en buenas condiciones físicas.

Será la tercera pelea de Álvarez desde su salto definitivo al peso wélter. El español debutó en las 170 libras con una convincente victoria por decisión ante Vicente Luque, pero vio frenada su racha de cuatro triunfos consecutivos en mayo, cuando Yaroslav Amosov consiguió finalizarlo. Joel reconoció posteriormente que aquella noche le faltó intensidad y esa habitual ‘chispa’ que caracteriza su estilo.

Ahora tendrá la oportunidad de recuperar sensaciones ante un Njokuani especialmente peligroso en el striking. El estadounidense destaca por su altura, su experiencia y una importante capacidad de finalización, aunque llega al UFC 330 después de dos derrotas consecutivas. Para Joel, que ha construido buena parte de su carrera alrededor de su peligroso juego de suelo y su enorme porcentaje de finalizaciones, una victoria supondría volver a tomar impulso dentro de una categoría en la que aspira a acercarse progresivamente al top 15.

¿A qué hora pelea Joel Álvarez vs Chidi Njokuani?

El combate entre Joel Álvarez y Chidi Njokuani se disputará en la madrugada del sábado 15 al domingo 16 de agosto, dentro de la cartelera preliminar del UFC 330.

Los primeros preliminares comenzarán a las 23:00 horas, mientras que la segunda parte de los preliminares arrancará a la 01:00 horas de España. Joel y Njokuani serán uno de los últimos combates antes de la cartelera estelar, por lo que se espera que entren al octágono alrededor de las 02:30 horas, aunque el horario dependerá de la duración de las peleas anteriores. La cartelera principal comenzará oficialmente a las 03:00 horas.

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El UFC 330 se celebrará en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia y estará encabezado por la primera defensa del cinturón del peso wélter de Islam Makhachev ante Ian Machado Garry.