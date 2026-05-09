A qué hora pelea Joel Álvarez vs Yaroslav Amosov en UFC 328 y dónde ver su pelea en directo y por streaming

Joel Álvarez está listo para dinamitar el peso wélter de la UFC. El asturiano superó sin problemas las 170 libras este viernes por la mañana en Newark tras otro corte de peso impecable diseñado por su nutricionista, David Rojas. El salto definitivo del ‘Fenómeno’ desde el ligero le está permitiendo competir mucho más sano, fuerte y liberado, dejando atrás aquellas bajadas extremas hasta las 155 libras que tantas veces condicionaron su rendimiento físico en el pasado.

Duro rival, gran recompensa

El español afronta ahora uno de los retos más importantes de su carrera. Este sábado se medirá al ucraniano Yaroslav Amosov, excampeón de Bellator y dueño de un espectacular récord profesional de 29 victorias y una sola derrota. El único hombre capaz de vencerle fue Jason Jackson, que lo noqueó en 2023. Precisamente esa mandíbula será uno de los grandes objetivos de Joel, que intentará imponer otra vez ese striking agresivo, afilado y violento que lo ha convertido en uno de los finalizadores más temidos de toda la promotora.

Porque si algo caracteriza al gijonés es su capacidad para acabar peleas. Rodillas, codos, manos rectas y una presión constante hacen del español un peligro permanente en pie. Pero delante tendrá a un rival incómodo. Amosov es un grappler dominante, especialista en derribos y control en el suelo, exactamente el tipo de perfil que históricamente más ha exigido a Álvarez dentro del octágono. Ahí aparece inevitablemente el recuerdo de Arman Tsarukyan, el último hombre capaz de derrotarlo en UFC y uno de los luchadores más completos del planeta.

Desde entonces, sin embargo, Joel no ha dejado de evolucionar. Su racha actual de victorias y el gran debut en el wélter ante Vicente Luque —al que castigó durante tres asaltos en Brasil— reforzaron la sensación de que esta nueva categoría puede ser el lugar ideal para explotar definitivamente todo su potencial. Y el premio en Newark puede ser enorme. Si derrota a Amosov, el español podría entrar directamente en el puesto número 14 del ranking del peso wélter y empezar a escalar en una de las divisiones más salvajes y competitivas de toda la UFC.

"Vamos a intentar imponer nuestro juego. Hay muchos ex campeones de Bellator que en UFC no llegan ni al Top-10", dijo Joel Álvarez a SPORT durante la Fight Week.

La cita tendrá además un componente especial para el asturiano. Será la primera vez que pelee en un evento numerado de UFC con público presente. Su única experiencia previa en un pay-per-view fue el UFC 254 en la Fight Island de Abu Dabi, en plena pandemia, cuando las gradas estaban completamente vacías. Esta vez, el Prudential Center sí podrá disfrutar en directo de uno de los strikers más espectaculares de la compañía.

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El combate entre Joel Álvarez y Amosov (UFC328) está programado como el penúltimo de las preliminares y se espera que ambos suban a la jaula entre las 02:00 y las 02:30 horas CET. La cartelera estelar arrancará a las 03:00 horas y el evento podrá seguirse íntegramente a través de HBO Max y UFC Fight Pass.