A qué hora pelea Dani Bárez hoy en UFC Las Vegas y dónde ver su pelea con Luis Gurule en directo y por streaming

Dani Bárez se la juega esta madrugada en el APEX de Las Vegas para asegurar su continuidad en la UFC. El peleador valenciano del peso mosca se enfrenta al estadounidense Luis Gurule en un combate a vida o muerte: presenta un récord en la compañía de 1-2 y necesita firmar una victoria para no ser 'cortado'.

Uno de los cinco españoles que forman parte de UFC (junto a Hecher Sosa, Joel Álvarez, Aleksandre Topuria e Ilia Topuria) se la juega y probablemente necesite algo más que una victoria: deberá convencer y buscar la finalización para demostrar que sigue siendo un striker de nivel para la élite de las artes marciales mixtas.

El español Dani Bárez, contra las cuerdas en UFC: ganar o despedirse / UFC

El de Burjassot llegó a la UFC en junio de 2023, ya con 34 años, después de una larguísima trayectoria en el circuito europeo. Debutó ese mismo verano en Londres, aunque la experiencia no salió como esperaba y cayó sometido ante Jafel Filho. Su primer triunfo llegó meses después, en París, donde derrotó a Victor Altamirano y logró estrenarse por fin en la promotora.

Sin embargo, cuando parecía empezar a asentarse, se cruzó en su camino una de las grandes promesas del peso mosca. Andre Lima pasó por encima del español el pasado mayo en São Paulo y terminó sometiéndolo en el tercer asalto.

Aquella derrota vino además acompañada de problemas físicos importantes, ya que Dani tuvo que pasar por quirófano debido a una lesión en la mano que lo ha mantenido varios meses fuera de acción. Ahora regresa en el Apex de Las Vegas con la sensación de que se lo juega todo.

Cuándo pelea Dani Bárez y dónde ver por TV y en streaming su combate en la UFC

El combate entre Dani Bárez y Luis Gurule será la segunda pelea de las preliminares del evento protagonizado por el combate estelar entre Arnold Allen y Melquizael Costa. El español pisará el octágono tras el resultado del Shauna Bannon - Nicolle Caliari. El horario del combate de Dani Bárez estará rondando las 23:30 horas CET, aunque podría producirse antes según el resultado del anterior combate.

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La cartelera estelar arrancará a las 02:00 horas y el evento podrá seguirse íntegramente a través de HBO Max y UFC Fight Pass.