Hook FC irrumpe en Asturias con un lleno total y un KO relámpago de Mor Dieye

Hook FC ya es una realidad en Asturias. La nueva promotora en la que participa Joel “El Fenómeno” Álvarez estrenó su proyecto el pasado fin de semana con un lleno absoluto en el Gijón Arena —más de 1.200 aficionados— y una puesta en escena poco habitual en el circuito nacional: música en directo, realización para retransmisión y la voz de Nacho Gutiérrez llevando el ritmo de una velada de nueve combates.

En lo deportivo, la noche tuvo un nombre propio: Mor Dieye. El senegalés afincado en Gijón, pupilo de Álvarez, firmó su tercera victoria profesional en el combate estelar al noquear en el primer asalto al portugués Toni Fox. Bastaron unos instantes para ver el guion: derribo limpio, control y un ‘ground and pound’ feroz que obligó a detener la pelea ante un rival curtido, con más de una veintena de combates.

Ambientazo en Gijon / HOOK FC

El resto de la cartelera confirmó que hay cantera. Sergio Rey abrió con sumisión en el primer asalto; Naiara Cañete debutó con decisión mayoritaria en el duelo femenino; e Imanol Donoso remontó la experiencia de Illan Manso con TKO en el tercero. Mención aparte para Leo Martins, que se impuso por TKO en el tercer asalto a Alejandro Menéndez y dejó señales de evolución tras su reciente mudanza a Gijón para entrenar a tiempo completo. También brilló Ignacio Trapiella, KO con ‘high kick’ en el segundo; Adrián Martínez venció por decisión.

Con esta primera cita, Hook FC lanza un mensaje: las MMA también pueden tener “noche grande” en el norte, y ya piensa en regresar pronto.