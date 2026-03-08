UFC 326, hoy en directo: Max Holloway vs Charles Oliveira, pelea en vivo y por streaming

Max Holloway (27-8-0) y Charles Oliveira (36-11-0), dos leyendas que fueron derrotados por Ilia Topuria, se vuelven a ver las caras hoy en el UFC 326 con el cinturón del BMF (Baddest Mother Fucker) en juego en el T-Mobile de Las Vegas.

Para los aficionados a las artes marciales mixtas, este es un cruce entre dos estilos muy distintos y dos competidores que llevan años instalados en la élite mundial. En España, el evento obligará a trasnochar. Consulta aquí dónde y cuándo ver esta pelea por TV y en directo.

LA CARTELERA COMPLETA Recordamos la cartelera completa de un evento que ya está en juego. Los primeros preliminares han arrancado a eso de las 23:00 del sábado, y la cartelera principal desde la 01:00 de la madrugada en España. Estas son todas las peleas del UFC 326: