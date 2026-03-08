En directo
UFC 326
UFC 326, hoy en directo: Max Holloway vs Charles Oliveira, pelea en vivo y por streaming
Sigue en directo y online el combate de Max Holloway y Charles Oliveira hoy en el UFC 326 de Las Vegas
Max Holloway (27-8-0) y Charles Oliveira (36-11-0), dos leyendas que fueron derrotados por Ilia Topuria, se vuelven a ver las caras hoy en el UFC 326 con el cinturón del BMF (Baddest Mother Fucker) en juego en el T-Mobile de Las Vegas.
Para los aficionados a las artes marciales mixtas, este es un cruce entre dos estilos muy distintos y dos competidores que llevan años instalados en la élite mundial. En España, el evento obligará a trasnochar. Consulta aquí dónde y cuándo ver esta pelea por TV y en directo.
LA CARTELERA COMPLETA
Recordamos la cartelera completa de un evento que ya está en juego. Los primeros preliminares han arrancado a eso de las 23:00 del sábado, y la cartelera principal desde la 01:00 de la madrugada en España. Estas son todas las peleas del UFC 326:
¡MADRUGADA DE UFC!
¡Muy buenas noches a todos! Bienvenidos a la retransmisión en directo del UFC 326 con el peleón entre Max Holloway y Charles Oliveira por el título del BMF en el T-Mobile de Las Vegas. Se avecina una madrugada larga.
- La continuidad de Dro, en peligro
- Ferrero y su aviso a Alcaraz: 'Me equivoqué, pero las distracciones cada vez son más golosas
- Enfado descomunal del Celta: el gol de Valverde nace de una falta clara
- Los planes del Barça con Gavi
- Andrés Iniesta, nuevo director deportivo de la selección de Marruecos
- Bochorno del PSG: Luis Enrique tiene motivos para estar alarmado
- Arbeloa responde a Güler por sus caritas al ser sustituido: 'Palacios está más acostumbrado
- La increíble cena de Lamine Yamal para el Ramadán