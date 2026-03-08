Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

UFC 326, hoy en directo: Max Holloway vs Charles Oliveira, pelea en vivo y por streaming

Sigue en directo y online el combate de Max Holloway y Charles Oliveira hoy en el UFC 326 de Las Vegas

Max Holloway, peleador de la UFC

Max Holloway, peleador de la UFC / UFC

Nil Jaimejuan

Nil Jaimejuan

Max Holloway (27-8-0) y Charles Oliveira (36-11-0), dos leyendas que fueron derrotados por Ilia Topuria, se vuelven a ver las caras hoy en el UFC 326 con el cinturón del BMF (Baddest Mother Fucker) en juego en el T-Mobile de Las Vegas.

Para los aficionados a las artes marciales mixtas, este es un cruce entre dos estilos muy distintos y dos competidores que llevan años instalados en la élite mundial. En España, el evento obligará a trasnochar. Consulta aquí dónde y cuándo ver esta pelea por TV y en directo.

