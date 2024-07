Holloway ataca a Topuria: "Está inventando cosas..."

Topuria nunca deja indiferente a nadie, y menos a sus rivales. El hispanogeorgiano habló sobre su próxima pelea ante Max Holloway. Su defensa por el título aún no tiene fecha confirmada e Ilia, en la presentación de su nueva película, habló sobre esta situación dejando un 'palo' a Holloway.

Desde Estados Unidos apuntan a que es el actual campeón el que no quiere que se dispute el próximo combate. Ante los rumores que dañan el honor de Topuria, el nacido en Halle fue más que contundente: "No es por mí, no es por mí, no es por mí... Me llamaron y dijeron que Max Holloway estaba teniendo problemas familiares, que luego no podía bajar de peso, luego que quería pelear en la categoría superior. No sé, la verdad, no tengo ni idea".

Ante estas declaraciones, Holloway no se ha cortado y, a través de sus redes sociales, ha contestado al campeón. Sobre lo dicho por el hispanogeargiano, afirma que es todo mentira: "El chico simplemente está inventando cosas en esta etapa. He estado listo", expresó en su cuenta de X.

"Estoy preparado para cuando me digan"

El tiempo corre para Topuria y 'The Sphere' se complica para el 14 de septiembre. Una nueva opción para el combate puede ser en Abu Dhabi, el próximo 26 de octubre. Pero, más allá de fechas exactas, Topuria mantiene que, a diferencia de Holloway, él ya está preparado para la ocasión: "De verdad que yo estoy preparado para cuando me digan. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Cuando me llamen. Yo estoy listo".

Se esperan días de mucha tensión entre Topuria y Holloway. El cruce de declaraciones será constante ante los rumores que llegan desde Estados Unidos. Tras las informaciones que circulan en las que afirman que el hispanogeorgiano no quiere que llegue el combate, Topuria sigue dejando claro que el combate debe celebrarse cuanto antes.