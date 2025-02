Herny Cejudo cae ante Yadong en UFC Seattle y sigue su caída en picado

El final del UFC Seattle dejó un sabor agridulce entre los aficionados a las artes marciales mixtas. Por un lado, vivimos una noche frenética y repleta de KOs (hubo 8/12 finalizaciones) a lo largo de la cartelera preliminar y estelar, con Jean Silva (15-2), de los Fighting Nerds, como gran estrella. Sin embargo, un final anticlimático en el Main Event entre Henry Cejudo (16-5) y Song Yadong (22-8-1), con parada médica incluida, fue la cruz de la velada.

Cejudo, excampeón del peso gallo y mosca y medallista olímpico en lucha, sigue en su particular caída libre en la UFC. Triple C, que regresó en 2023 tras un parón de tres años, acumula tres derrotas consecutivas ante Aljamain Sterling, Merab Dvalishvili y ahora Song Yadong, este último en un combate ciertamente accidentado.

El estadounidense de raíces mexicanas y el chino fueron el plato fuerte en el UFC Seattle, y sus primeros asaltos no decepcionaron. Henry trataba de llevar el ritmo de la pelea con sus fintas de derribo, mientras que el asiático conectaba buenas manos. Ambos buscaban hacer efectivo su game plan cuando ocurrió lo que nunca queremos ver en este deporte: una parada por piquete de ojos a un minuto del final del tercer asalto.

Yadong, sin querer, le introdujo uno de sus dedos en el ojo izquierdo de Cejudo, quien estuvo más de cinco minutos intentando recuperarse. Toallas, agua... pero ni con esas. En la reanudación, no pudo continuar (le dijo a su esquina que no veía) y el árbitro decretó el final de la contienda. Los jueces dieron vencedor al chino por decisión técnica (29-28, 29-28 y 30-27). "Dame la revancha y lo haré mejor la próxima vez", dijo Triple C a los micrófonos. El nacido en Los Ángeles tiene 38 años y está en el ocaso de su carrera profesional, mientras que Kung Fu Kid consigue un triunfo balsámico que podría colocarlo como futuro contendiente en la categoría de las 135 libras.

El nuevo depredador del peso pluma

El gran vencedor de este UFC Seattle fue Jean Silva, púgil de la factoría de los Fighting Nerds, quien protagonizó el KO de la noche ante Melsik Baghdasaryan, a quien fulminó con una derecha en el último minuto del primer asalto. El armenio se quedó con la mirada perdida en la lona durante varios minutos y tuvo que ser atendido por los servicios médicos. Silva, uno de los grandes prospectos de la categoría del peso pluma, suma ahora cuatro triunfos consecutivos en UFC, todos por KO/TKO, y se perfila como una de las grandes amenazas de la división.

Apodado Lord, posee uno de los strikings más peligrosos de las 145 libras y lo tiene todo para ser un posible campeón. Con esta actuación, se llevó el bono a Performance of the Night y sus respectivos 50.000 dólares. Carácter, talento y carisma a raudales. Pidió a Bryce Mitchell a los micrófonos de Michael Bisping, actual número 13 del ránking. Mitchell fue noticia semanas atrás por unas polémicas declaraciones antisemitas que causaron un bombazo en la promotora.