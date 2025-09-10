Hecher Sosa en el UFC Dana White's Contender Series: Fecha, horario y dónde ver su combate

La armada española sigue firme en su camino para asentarse como referencia en la UFC, la liga más importante del mundo de las artes marciales mixtas. El canario Hecher Sosa buscará el próximo 16 de noviembre convertirse en el quinto español en ingresar en la compañía, donde ya brillan Ilia Topuria —rey del ránking libra por libra—, Joel Álvarez, Dani Bárez y Aleksandre Topuria. También figura Chris Barnett, nacido en una base estadounidense en Zaragoza en 1986, aunque su vínculo con España es casi anecdótico.

El ‘Guanche Warrior’ persigue un objetivo histórico: ser el primer español en acceder a la UFC a través del Dana White’s Contender Series, considerado por muchos como la “entrevista de trabajo” más difícil del deporte. Este formato, creado por el propio presidente de la compañía, permite a jóvenes talentos mostrar sus credenciales directamente ante él y su equipo. Cada semana varios atletas compiten en el APEX de Las Vegas y, al terminar la velada, Dana decide quién merece un contrato, valorando no solo el resultado, sino también el nivel de espectáculo, el estilo y el potencial mostrado.

Hecher quiere cumplir su sueño

Es decir, Hecher no solo necesita ganar, sino convencer. En esta oportunidad se enfrentará al invicto brasileño Mackson Lee (9-0), de 26 años, que viene de encadenar dos victorias en la prestigiosa LFA. En su récord brillan 4 triunfos por TKO y otros 4 por sumisión, aunque al analizarlo de cerca aparecen matices: antes de dar el salto a LFA, acumuló victorias contra rivales debutantes o con récords negativos, lo que resta peso a su hoja de servicios.

Por su parte, Sosa llega en el mejor momento de su carrera. Campeón en dos organizaciones asociadas a UFC Fight Pass como FCR y WOW, el de Arrecife se ha consolidado como uno de los grandes talentos europeos del peso gallo. El portal especializado Tapology lo sitúa como el tercer mejor bantamweight del continente. Su estilo, basado en un striking demoledor, lo convierte en un finalizador nato: 6 de sus 13 victorias profesionales llegaron por KO/TKO y 3 por sumisión. Ya lo demostró meses atrás con su espectacular triunfo sobre Yaman ‘El Diamante’, donde desplegó unos codos y rodillas tan letales como efectivos.

Fecha, horario y dónde ver su combate

El combate entre Hecher Sosa y Mackson Lee será el ‘Main Event’ de la sexta semana del Dana White’s Contender Series. La velada arrancará a las 02:00 de la madrugada del martes 16 al miércoles 17 de septiembre, mientras que el esperado Sosa vs. Lee está previsto en torno a las 04:00. Habrá que trasnochar, pero la ocasión lo merece: ver a nuestro representante intentar hacer historia.

El evento podrá seguirse en directo, con comentarios en español, a través de la aplicación HBO Max en el canal Eurosport.