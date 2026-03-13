Hecher Sosa - Luan Lacerda: a qué hora y dónde ver su debut en UFC por TV y en directo

La armada española está a punto de sumar un nuevo integrante en la UFC. Hecher Sosa (14-1), peleador lanzaroteño de 30 años, afrontará su debut en la mejor liga de MMA del mundo este sábado 14 de marzo frente al brasileño Luan Lacerda, un especialista en el suelo que cuenta con un balance de 1-2 dentro de la promotora.

El ‘Guanche Warrior’, que habló a este medio antes de este reto, cumplirá así el sueño de toda una vida: competir en la élite de las artes marciales mixtas. Un objetivo por el que lleva años trabajando y que siempre prometió alcanzar en honor a su padre. Sosa consiguió su contrato con la UFC el pasado mes de septiembre en el Dana White’s Contender Series, en una semana marcada por la mezcla de gloria y tragedia.

A tan solo dos días del combate más importante de su carrera, frente a Mackson Lee, su padre falleció tras una larga lucha contra el cáncer. La UFC le ofreció retrasar la pelea para poder pasar el duelo con su familia, pero el canario no dudó: decidió seguir adelante y competir por el sueño que ambos habían compartido durante años.

Hecher Sosa debuta hoy en la UFC / Twitter

Sosa se impuso por decisión unánime, y tras el combate vivió uno de los momentos más emotivos de la última temporada del Contender Series. El propio Dana White se acercó para entregarle un papel con un mensaje que ya forma parte de la historia reciente de las MMA españolas: “Sé la maldita razón por la que tu apellido algún día sea recordado”.

Tras tomarse unos meses para ordenar su vida y preparar el salto definitivo, Hecher regresa ahora a la acción. Con un striking afilado y una base sólida de muay thai, el ‘Guanche Warrior’ buscará empezar con buen pie en la UFC ante un rival que intentará llevar la pelea al suelo y complicarle el debut. Sobre el papel, el español parte como favorito en las casas de apuestas.

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A qué hora y dónde ver su debut en UFC

El combate entre Hecher Sosa y Luan Lacerda en UFC Vegas 114 está programado como el segundo de la cartelera preliminar. Se espera que tenga lugar entre las 21:30 y las 22:30 horas CET, una hora menos en Canarias para los aficionados locales del peleador lanzaroteño. El evento estará encabezado por un choque de alto voltaje en el peso pluma entre Kevin Vallejos, quien habló en la previa con SPORT, y el veterano estadounidense Josh Emmett.