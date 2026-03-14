Hecher Sosa firma un debut de guerrero en UFC y logra un triunfo histórico para España

Hecher Sosa (15-1) firmó una victoria histórica en su debut en la UFC tras imponerse a Luan Lacerda en una auténtica guerra de tres asaltos. El lanzaroteño supo sobreponerse a un inicio complicado y terminó llevándose la decisión unánime, entrando así por la puerta grande en la mejor liga de MMA del planeta.

El ‘Guanche Warrior’ estrena su casillero con un 1-0 en el peso gallo, una de las divisiones más profundas y competitivas de la compañía. Con este triunfo, Sosa se convierte además en el quinto español en activo en la UFC —noveno en competir bajo este sello en toda la historia— y dejó claro desde su primera aparición que tiene nivel para medirse con la élite. Garra, corazón y un striking muy pulido fueron las claves de su actuación en Las Vegas.

El combate, sin embargo, empezó cuesta arriba. El brasileño, especialista en jiu jitsu, logró imponer su plan desde el primer momento y consiguió derribar a Sosa en sus dos primeros intentos. Aun así, el canario reaccionó con inteligencia, defendió bien las posiciones comprometidas y logró reincorporarse rápidamente sin recibir demasiado castigo. Mientras buscaba asentarse con sus calf kicks, Sosa fue creciendo poco a poco en el intercambio, aunque el dominio inicial de Lacerda le valió para llevarse el primer asalto.

Desde la esquina, Mario Alonso, entrenador del AFC Villalba, pidió calma y más ritmo a su peleador ante un rival que empezaba a mostrar signos de cansancio. El consejo surtió efecto. En el segundo round, Sosa encontró su distancia y empezó a conectar con claridad, especialmente con un 1-2 al contragolpe que castigó con dureza a Lacerda. Incluso se permitió probar con golpes giratorios mientras mantenía el control del intercambio, pese a una pequeña hemorragia nasal que le obligaba a tocarse la nariz constantemente.

Con el combate igualado tras dos asaltos, todo se decidió en los últimos cinco minutos. Fue entonces cuando el canario sacó a relucir no solo su potente muay thai, sino también su inteligencia táctica. Sosa supo gestionar el ritmo, elegir bien sus ataques y mantener la compostura en un tercer asalto muy exigente para asegurar su primer triunfo en la UFC.

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La pelea terminó siendo un duelo intenso y sangriento, pero con un claro vencedor: Hecher Sosa, que cumplió en Las Vegas el sueño de toda una vida y dejó su nombre marcado en la historia reciente de las MMA españolas.