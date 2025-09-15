Hecher Sosa da el peso y está listo para ser el siguiente español en la UFC: "Tengo que honrar la memoria de mi padre"

Ha llegado su momento. Hecher Sosa está a pocas horas de disputar el combate soñado para cumplir el sueño de entrar en la UFC, la compañía de artes marciales mixtas más grande del mundo. Hace escasos minutos, el 'Guanche Warrior' ha marcado las 136 libras en la báscula de cara a su combate ante Mackson Lee y cumple con el peso como un profesional a pesar de todas las adversidades que ha sufrido en su 'Fight Week'.

Hecher Sosa persigue un objetivo histórico: ser el primer español en acceder a la UFC a través del Dana White’s Contender Series, un hito que sería muy celebrado por la 'armada española' que conforman Ilia Topuria, Aleksandre Topuria, Joel Álvarez y Dani Bárez. Este formato, creado por el propio Dana White, permite a jóvenes promesas mostrar talento y su merecimiento para entrar a la compañía. Cada semana varios atletas compiten en el APEX de Las Vegas y, al terminar la velada, Dana decide quién merece un contrato, valorando no solo el resultado, sino también el nivel de 'show'.

Es decir, Hecher no solo necesita ganar, sino probablemente finalizar de forma espectacular a su rival, como viene siendo habitual en sus últimas peleas en 'WOW' o FCR. En esta oportunidad se enfrentará al invicto brasileño Mackson Lee (9-0), de 26 años, que viene de encadenar dos victorias en la prestigiosa LFA. De hecho, es el favorito según las casas de apuestas. Y por si fuera poco, Sosa está atravesando un momento durísimo en lo personal: perdió anoche a su padre, su gran escudero en la esquina del octágono. Ahora es el momento de cumplir su sueño y dedicarle la victoria que ambos siempre soñaron. Así lo explicó el propio Hecher en una emotiva publicación en Instagram:

¿CUÁNDO PELEA HECHER SOSA?

El combate entre Hecher Sosa y Mackson Lee será el ‘Main Event’ de la sexta semana del Dana White’s Contender Series. La velada arrancará a las 02:00 horas de la madrugada de este mismo martes 16 al miércoles 17 de septiembre, mientras que el esperado Sosa vs. Lee está previsto en torno a las 03:30 horas. El evento podrá seguirse en directo, con comentarios en español, a través de la aplicación HBO Max en el canal Eurosport.