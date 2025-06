El 'Hall of Fame' de la UFC se rinde a Topuria: "Todo el mundo va a ir a por él"

Algunos de los rostros más ilustres de la historia de la UFC se pasaron por la alfombra roja del Hall of Fame 2025, celebrado en el T-Mobile Arena de Las Vegas horas después de la rueda de prensa del UFC 317, con Topuria y Oliveira como grandes protagonistas.

SPORT estuvo a pocos metros de estas leyendas y preguntó su opinión sobre 'El Matador', quien, a sus 28 años, ya es una de las mayores estrellas de la compañía y aspira a ser doble campeón este sábado ante 'Do Bronx'.

Las leyendas de la UFC se rinden a Topuria

Uno de los más emocionados en hablar sobre el hispanogeorgiano fue Robbie Lawler, quien habló con SPORT en la atención a los medios. "Topuria es muy bueno, tiene un juego de pies magnífico. Es grande. Fuerte. Parece que pelea con estilo defensivo pero lo hace para ir a por ti y herirte. Es rápido. Siempre va a finalizarte. Todos los fans adoran su estilo. Está haciendo bien subiendo de división y actuando como el 'cazador'. Una vez gane, todo el mundo va a ir a por él y va a ser mucho más difícil".

Otra de las que se rindió al nivel actual de Ilia Topuria es Kayla Harrison, recién coronada campeona del peso gallo femenino tras vencer a Julianna Peña. Sobre el pleito ante Oliveira, aseveró: "Son dos grandes peleadores. Quiero un poco más que gane Charles porque Topuria ha estado noqueando a los peleadores más queridos y si vuelve a hacerlo... se van a romper los corazones de muchos. Será una pelea brutal".

Israel Adesanya fue uno de los más aclamados por los medios de comunicación. 'The Last Stylebender' entra al Hall of Fame en la categoría de peleas. Imposible olvidar ese choque de titanes ante Kelvin Gastelum años atrás que ya es historia de la UFC. Adesanya, preguntado por si Topuria tiene lo suficiente para ser doble campeón, dijo: "Absolutamente. Creo que lo va a conseguir en el primero o segundo asalto". SPORT también le preguntó si se está infravalorando a Oliveira: "Sí, es un excampeón. Creo que debería ir al grappling. Llevar la pelea al suelo. Trabajar desde su espalda, porque Charles tiene un jiu-jitsu increíble. Ilia tiene juego de suelo pero todavía tenemos que verlo en la UFC. Oliveira debería empezarlo y testearle. Pero voy con Ilia en esta pelea porque a Charles suelen tocarle bastante la mandíbula arriba".

Momento del careo entre Ilia Topuria y Charles Oliveira (UFC 317) / EFE

Preguntado por si cree que Topuria puede ser el primero en dominar tres categorías de peso, Adesanya dijo: "Creo que es pequeño para el wélter. Si lo consigue sería una locura. ¿Si sería el GOAT de la UFC? Estaría en el camino de serlo".

Gastelum quiso también mojarse. "Todos están en Topuria. Es el campeón que sube. Está invicto. Es una de las estrellas más grandes de la compañía. Hay muchas cosas con él. Creo que va a dejar a Oliveira fuera en la pelea".