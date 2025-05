Guerra abierta entre Topuria y Makhachev: "Es el mayor hipócrita que he visto jamás. Sólo eres un bocazas de España"

El hecho de que tengamos confirmación de la pelea por el título del peso ligero entre Ilia Topuria y Charles Oliveira en el UFC 317 no significa que se haya enterrado el hacha de guerra con Islam Makhachev. El resentimiento existe y la tensión se corta con un cuchillo cada vez que le preguntan al 'Matador' sobre el peleador daguestaní, que ha subido al peso wélter para escapar de la pelea por el título con Ilia.

Durante la rueda de prensa promocional del WOW 19 que se celebra este sábado en Alicante, Topuria ha respondido a las preguntas de cara a su estreno en la nueva división, a las claves del combate con Oliveira y a todas las dudas sobre la pelea frustrada con Makhachev. Como de costumbre, no se ha callado nada.

Islam Makhachev

Preguntado sobre el hecho de que Makhachev no haya querido pelear con él, Ilia ha respondido: "Es el mayor hipócrita que he visto jamás. Me decía que no quería darme la oportunidad porque era el chico pequeño y ahora el pequeño es él, que está buscando la misma oportunidad que yo. No he visto más hipocresía en mi vida. Me tendría que dar las gracias por no darle una paliza porque era la pelea que todos querían ver y se escaparon. La pelea estaba firmada, si huye hay que dejarle escapar".

Charles Oliveira

En la otra cara de la moneda, ha agradecido que Oliveira "haya aceptado" la pelea, aunque advirtiéndole que "tiene que pagar el precio de Islam". "Haré lo menos doloroso porque me cae muy bien", dijo. Por el momento, Topuria es favoritísimo para la pelea del próximo 28 de junio: las casas de apuestas le sitúan como claro ganador.

"No lo podemos tomar a la ligera porque ha sido un gran campeón. Por mi estilo, Charles ha sufrido mucho conmigo. No me parezco a ninguno de los que se ha enfrentado. Me da pena que lo hayan dejado solo y parece que le han dejado en una habitación solo conmigo. Solo falta ir a recoger el cinturón y traerlo a España". Puro Ilia Topuria.

La dura respuesta de Makhachev

Islam Makhachev no ha tardado demasiado en responder, y lo ha hecho a través de un mensaje en su cuenta de 'X': "La diferencia entre tú y yo es que yo arrasé en mi división y pasé a la siguiente, pero tú te alejaste de dos contendientes que tuvieron 5-9 victorias consecutivas en la división del peso pluma. No eres nadie en la división de peso ligero, solo un bocazas de España con un buen corte de pelo. Consigue una victoria y podemos hablar, chico."