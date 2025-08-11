El giro radical que acerca la UFC a España

La UFC pone definitivamente fin al modelo de 'pay per view' (pago por evento). Este cambio radical se debe a que empresa Paramount anunció este lunes la compra en exclusiva de los derechos para retransmitir la UFC durante los próximos siete años, a partir de 2026, por una suma económica de 7.700 millones de dólares.

Por ahora, el movimiento afecta, pro ahora, solo a Estados Unidos, pero el mercado español podría estar implicado pronto ya que los derechos de la competición en nuestro país están en manos de HBO Max (a través de Eurosport), con un contrato que expira en 2026. Con este cambio de modelo de negocio, la UFC podría recibir importantes pujas para retransmitir los combates de la promotora reina de las MMA mundiales, incluida la propia Paramount.

"A partir de 2026, Paramount distribuirá en exclusiva la programación completa de UFC de 13 eventos numerados destacados y 30 'Fight Nights' a través de su plataforma de transmisión directa al consumidor, Paramount+, y algunos eventos numerados se transmitirán simultáneamente en CBS, la cadena de transmisión líder de Paramount", informó en un comunicado Paramount, que pagará 1.100 millones de dólares anuales por dichos derechos.

"Este cambio en la estrategia de distribución facilitará la accesibilidad y el descubrimiento para los aficionados al deporte", se lee en el escrito.

El director ejecutivo y presidente de la UFC, Dana White, catalogó el acuerdo de "histórico", y expresó que será de gran ayuda para los luchadores y los aficionados de este deporte.

"Por primera vez en la historia, los aficionados en EE.UU. tendrán acceso a todo el contenido de la UFC sin un modelo de pago por evento, lo que hace que ver las mejores peleas sea más asequible y accesible en una plataforma masiva", agregó White en la red social X.

Paramount, de hecho, fue comprado recientemente por competidor, Skydance, y ambas empresas anunciaron su fusión.

"Los deportes en directo siguen siendo una piedra angular de nuestra estrategia general, ya que impulsan el compromiso, el crecimiento del número de suscriptores y la fidelidad a largo plazo. La incorporación a nuestras plataformas de los eventos mayores de la UFC durante todo el año supone un gran logro", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Paramount, David Ellison.