Quién es Giorgina Uzcategui (30 años), la expareja de Topuria: influencer venezolana, CEO de una empresa de renovables y madre de su hija

Ilia Topuria ya se prepara para su gran enfrentamiento a Justin Gaethje. La tensión entre el hispanogeorgiano y el estadounidense está por las nubes, como se pudo comprobar en el careo y promete ser una lucha fascinante. Se dará a cabo en los jardines de la Casa Blanca, un lugar inaccesible y al alcance de muy pocos, para acoger un duelo alto calibre.

El campeón de peso ligero de la UFC pondrá su cinturón en juego ante Justin Gaethje, el veterano peleador americano que ostenta el título interino de la división. Topuria llega al combate con un récord intachable de 18-0, mientras que Gaethje acumula 27 victorias y 5 derrotas en su carrera profesional. Lo que hay sobre la mesa es el título indiscutido del peso ligero, la categoría reina de las MMA.

Para llegar a este punto, Topuria ha tenido que superar diversos obstáculos. El hispanogeorgiano estuvo apartado del octágono debido a una pausa temporal en su carrera para atender problemas personales graves y un proceso judicial, tras su separación de Giorgina Uzcategui. Decidió enfocarse en su familia y esperar a que se resolviera el caso.

Giorgina retiró la demanda y firmaron un acuerdo en los términos que Topuria ofrecía desde el principio.

Topuria denunciaba amenazas falsas

Topuria afirmaba que habría sufrido presiones y amenazas basadas en acusaciones falsas que, asegura, buscaban obtener dinero a cambio de no hacerse públicas: "Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos. Todos ellos están perfectamente documentados y están siendo puestos a disposición judicial para proceder legalmente", decía a través de un comunicado.

'El Matador' señaló que había intentado proteger a sus hijos manteniéndose en silencio, pero ha decidido dar un paso al frente: "He intentado mantener silencio para proteger a mis hijos, que son los pilares de mi vida, pero he entendido que callar ya no es proteger: es permitir que la mentira siga creciendo".

Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui abandonando los Juzgados de Violencia contra la Mujer de Móstoles / EUROPA PRESS

Acuerdo final entre ambas partes

De este modo, Ilia Topuria y su exmujer cerraron definitivamente el litigio, lo que le permitió al campeón volver a centrarse plenamente en su carrera deportiva.

El desenlace del caso supuso un alivio para el peleador, que siempre sostuvo su inocencia y su voluntad de resolver la situación por la vía legal.

¿Quién es Giorgina Uzcategui?

Giorgina Uzcategui Badell es una empresaria venezolana y figura pública. A nivel profesional, Uzcategui trabaja como CEO de Future & Energy, una empresa estadounidense especializada en energías renovables y sostenibilidad con sede en Miami. Actualmente tiene 802.000 seguidores en Instagram.

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Se formó en Administración de Empresas en el 'Miami Dade College' y en la 'Universidad de Suffolk' en Boston. Su vida tomó gran relevancia mediática cuando se hizo pública su relación con el luchador hispano-georgiano, con quien tuvo una hija en 2024, llamada Giorgina. Hugo, el hermano mayor, es fruto de una relación anterior de Ilia.