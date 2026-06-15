Gaethje pone fin al reinado perfecto de Topuria en la Casa Blanca

Las artes marciales mixtas tienen algo que ningún otro deporte puede igualar. El favorito nunca está realmente a salvo. Por muy dominante que parezca, por mucho que las apuestas lo respalden o por muy invencible que luzca, siempre existe la posibilidad de que todo cambie en una sola noche. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el UFC Freedom 250.

Ilia Topuria llegaba al combate estelar de la Casa Blanca con un aura prácticamente imbatible. Invicto, campeón absoluto del peso ligero y considerado por muchos como el peleador más completo de toda la UFC, parecía destinado a seguir ampliando su legado. Del otro lado esperaba Justin Gaethje, un veterano de 37 años al que pocos daban opciones reales de victoria. Pero las MMA vuelven a recordarnos una y otra vez que las certezas duran muy poco.

En una de las mayores sorpresas de los últimos tiempos, Gaethje derrotó a Topuria por TKO al término del cuarto asalto después de una actuación memorable que pasará a la historia de la organización. El estadounidense no solo conquistó el cinturón absoluto del peso ligero, sino que además acabó con el invicto profesional del hispanogeorgiano.

Pocos confiaban en él. Las apuestas estaban claramente de lado del campeón, pero Gaethje salió desde el primer segundo con una idea muy clara. Presión, volumen y castigo constante. El estadounidense comenzó encontrando el jab con facilidad y castigando el rostro de Ilia desde los primeros intercambios. Fiel a su estilo impredecible, mezclaba fintas de derribo con uppercuts y golpes curvos que encontraban destino sobre un Topuria que no terminaba de sentirse cómodo.

El primer asalto dejó señales poco habituales. Ilia recibió más golpes de los acostumbrados y terminó el round con el rostro ya marcado, aunque logró cerrar mejor los últimos compases.

Gaethje acaba a Topuria / UFC

La reacción llegó en el segundo episodio. Ahí apareció una versión mucho más reconocible del campeón. Topuria empezó a caminar hacia delante, presionó a Gaethje contra la reja y castigó con insistencia el cuerpo, una de las armas más valoradas de su boxeo. Tras varias combinaciones al hígado, consiguió llevar el combate al suelo y llegó incluso a establecer una posición dominante desde la montada.

Durante unos segundos pareció que la pelea podía cambiar de dirección. Ilia amenazó con una sumisión de brazo y obligó a Gaethje a defenderse, pero el estadounidense sobrevivió al momento más delicado de la noche y consiguió regresar al striking.

UNA GUERRA SIN CUARTEL

Aquella resistencia resultó decisiva. Porque el tercer asalto marcó un punto de inflexión. El boxeo defensivo que tantas veces había salvado a Topuria simplemente desapareció. Gaethje comenzó a conectar jabs con una facilidad impropia de alguien que tenía enfrente a uno de los mejores defensores de la UFC. Golpe tras golpe, el rostro del campeón fue deteriorándose. Los cortes empezaron a aparecer alrededor de los ojos y los pómulos se inflamaban visiblemente.

Topuria intentó finalizar en la posición de montada / EFE

Por primera vez en mucho tiempo se veía a Topuria realmente incómodo, obligado a reaccionar en lugar de imponer. El público, completamente entregado al héroe local, rugía con cada golpe de Gaethje mientras los cánticos de "USA, USA" retumbaban alrededor del octágono.

Entre el tercer y el cuarto asalto incluso hubo dudas sobre la continuidad del combate debido al estado del rostro del campeón. Finalmente, Marc Goddard permitió que la pelea siguiera. Pero las sensaciones ya no eran buenas.

Gaethje siguió encontrando huecos con su dirty boxing, conectando golpes curvos y castigando constantemente en la corta distancia. Topuria intentaba mantenerse en movimiento, pero cada intercambio parecía favorecer al estadounidense. La velocidad seguía ahí, pero la frescura física y la claridad táctica ya no eran las mismas.

GAETHJE CASTIGA SIN PIEDAD

A medida que avanzaba el cuarto round, el desenlace empezaba a parecer inevitable. El campeón buscaba soluciones desesperadamente, pero Gaethje había conseguido llevar la pelea exactamente al terreno que deseaba: una guerra de desgaste. Cuando sonó la bocina para terminar el asalto, la esquina de Topuria y el árbitro entendieron que el castigo acumulado era excesivo. La pelea se detuvo y el combate quedó oficialmente registrado como una victoria por TKO para Justin Gaethje.

El estadounidense se derrumbó sobre la lona mientras la Casa Blanca celebraba la coronación de un nuevo campeón absoluto del peso ligero.

Para Gaethje, la victoria supone la recompensa definitiva a toda una carrera. Después de quedarse a las puertas del cinturón frente a Khabib Nurmagomedov y Charles Oliveira, el veterano estadounidense consiguió por fin alcanzar la cima. Una noche que también refuerza la figura de Trevor Wittman, capaz de diseñar un plan de combate que logró neutralizar al peleador que parecía imposible de descifrar.

Para Topuria, en cambio, es un golpe durísimo. No solo pierde el cinturón y el invicto, sino que lo hace en el escenario más grande de toda su carrera. El campeón que parecía destinado a dominar durante años descubre ahora la cara más amarga de este deporte. La incógnita pasa a ser cuánto tardará en recuperarse física y mentalmente de una derrota que muy pocos vieron venir.

GANE NOQUEA A PEREIRA

En el combate coestelar también hubo sorpresa. Ciryl Gane apagó el sueño del triple campeonato de Alex Pereira al imponerse por TKO en el segundo asalto y conquistar el cinturón interino del peso pesado.

El francés realizó una actuación muy inteligente desde el inicio. Más rápido y móvil que el brasileño, utilizó su excelente juego de pies para controlar la distancia y castigar con combinaciones de patadas y golpes rectos. Pereira nunca terminó de encontrar el ritmo ni la distancia adecuada para desplegar su habitual potencia.

La acción se resolvió al comienzo del segundo asalto. Gane conectó un potente jab que impactó de lleno sobre el mentón del brasileño y lo envió a la lona. Pereira intentó sobrevivir agarrándose a las piernas de su rival y buscando frenar el intercambio, pero el francés olió la sangre.

Una vez obtuvo la posición dominante, descargó una serie de golpes en el ground and pound que obligaron a Herb Dean a detener la pelea.

Con este triunfo, Ciryl Gane se proclama campeón interino del peso pesado y pone rumbo a una esperada unificación frente a Tom Aspinall. Por su parte, Pereira se marcha de Washington con una derrota en su debut dentro de las 265 libras y con un balance de dos victorias y dos derrotas en sus últimos cuatro combates.