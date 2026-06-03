Gaethje lleva la guerra con Topuria al terreno personal: “Lo dejaría”

La cuenta atrás para el combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje sigue subiendo de temperatura. La pelea, prevista para la madrugada del 14 al 15 de junio en UFC Freedom 250, ya venía cargada de tensión por los mensajes cruzados de las últimas semanas, pero nada parecía indicar que llegase, aparentemente, al terreno más personal.

Gaethje respondió en una entrevista con Fox Sports Australia al último vídeo promocional de Topuria, en el que el hispanogeorgiano aparecía con una rosa blanca, un gesto que ya ha convertido en una especie de símbolo antes de sus grandes combates. Una puesta en escena muy propia de Ilia, pero que no gustó nada a su próximo rival ya que aparecía su imagen como si de un funeral se tratase, anticipando lo que ocurrirá en la Casa Blanca.

Gaethje carga contra la personalidad de Topuria

El campeón interino del peso ligero no se guardó nada y atacó directamente la forma de ser del actual campeón. “Ese tipo no es más que un farsante. Se hace llamar el rey. Se cree un dios. ¡Qué cretino más molesto! No me imagino estar en una habitación con él durante 30 minutos escuchándolo hablar de sí mismo…”, aseguró Gaethje.

Por si fuera poco, Gaethje lanzó un dardo que se interpretó como una referencia a la separación de Topuria. “Y puedo decir esto: lo dejaría. Eso es todo lo que digo. Lo dejaría”, añadió.

El comentario marca un nuevo punto en la rivalidad. Hasta ahora parecía todo tranquilo, el típico 'pique' natural entre campeón absoluto e interino que se están jugando todo dentro de la jaula. Pero meter la vida personal del campeón en la conversación cambia el escenario.

El estadounidense considera que Topuria ha construido un personaje demasiado grande alrededor de sí mismo. Le molesta su seguridad, su forma de hablar y esa imagen de campeón intocable que el propio Ilia ha alimentado desde que llegó a la cima de la UFC. Merecido, también. Nadie ha conseguido nunca derrotarle y viene de 3 KO's espectaculares ante Volkanovski, Holloway y Gaethje.

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El combate ya tenía suficiente atractivo por sí solo. Topuria defiende su trono del peso ligero ante uno de los peleadores más violentos, resistentes y queridos por el público de la UFC. Gaethje llega con el cinturón interino y con la oportunidad de tumbar a uno de los grandes nombres del momento, un 'Matador' que nunca ha perdido y que está decidido en mantener ese '0' en su casillero de derrotas impoluto.