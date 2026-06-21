Gaethje, durísimo con Topuria: “Ahora nadie va a pensar que es invencible”

Justin Gaethje sigue disfrutando de la victoria más importante de su carrera. El nuevo campeón absoluto del peso ligero pasó por el programa de Joe Rogan junto a Trevor Wittman, su entrenador, para repasar todo lo ocurrido en el UFC Freedom 250, donde derrotó a Ilia Topuria por TKO antes del quinto asalto y acabó con el invicto profesional del hispanogeorgiano.

‘The Highlight’ no se guardó nada. Habló del daño que cree haber provocado en la imagen de Topuria, de por qué no considera necesaria una revancha inmediata y también de uno de los aspectos psicológicos que, según él, marcó el combate y lo llevó a la gloria de las artes marciales mixtas

“Ahora nadie va a pensar que es invencible”

Gaethje comparó lo ocurrido con Topuria con lo que ya vivió años atrás ante Tony Ferguson, al que también 'desfiguró' el rostro dentro del octágono en uno de sus triunfos más importantes. Para el estadounidense, la percepción que tendrá la división del hispanogeorgiano a partir de ahora será muy diferente.

“No rompí la confianza de Tony Ferguson. Cambié la percepción que sus rivales tenían de él”, explicó Gaethje. “Antes de este combate, era el tipo al que no podías romper. Una vez he enseñado a la gente que lo único que tienes que hacer es atravesar eso, nadie va a entrar ahora pensando que es invencible”, afirmó sobre un Topuria que en sus diecisiete combates anteriores no había conocido la derrota.

Gaethje cree que esa puede ser una de las consecuencias más duras para Topuria después de perder el invicto. El hispanogeorgiano había construido buena parte de su aura sobre esa sensación de superioridad y de control absoluto de sus peleas. Para el nuevo campeón, esa imagen ya no será la misma.

“Esa era su identidad. Va a ser una tarea muy difícil para él pelear contra gente que ya no le tiene miedo”, añadió.

Gaethje no piensa en retirarse

Después de conquistar por fin el cinturón absoluto de la UFC, muchos se preguntaban si Gaethje podía plantearse una retirada perfecta. A sus 37 años, después de una carrera llena de guerras y con el mayor logro posible ya en sus manos tras perder las anteriores dos oportunidades ante Khabib y Oliveira, la opción estaba encima de la mesa. Pero el estadounidense no parece tenerlo tan claro.

“Ahora mismo estoy planeando pelear otra vez. No hay algo natural dentro de mí que sienta que esto se ha terminado”, reconoció. Lo que sí tiene claro es que su próximo rival no debe ser Ilia Topuria. Gaethje no considera que el excampeón merezca una revancha inmediata y fue muy duro al explicar sus motivos.

Gaethje afecta el rostro de Topuria / Louis Grasse / Zuma Press / Euro

“Ilia no tiene revancha. Puede intentarlo, pero no la tiene. Abandonó en el taburete, lo detuve dos veces, ¿qué más tengo que hacer? Su próximo reto no puedo ser yo. Necesita pelear contra Paddy o alguien así”, sentenció.

El aviso de Gaethje antes de la pelea

Gaethje también explicó que durante la previa intentó jugar con las expectativas de Topuria. El estadounidense cree que Ilia llegó demasiado convencido de que iba a finalizar rápido la pelea, y que esa seguridad terminó empujándole hacia un terreno peligroso.

“Es un gran recurso decirle a alguien la verdad más brutal. Especialmente a alguien como él, porque eso le aleja todavía más de la verdad. Le dije: ‘Estás cometiendo un error al tener todas estas expectativas. Cuando lleguemos al segundo y al tercer asalto, ¿dónde vas a ir desde ahí?. Le dije exactamente eso, y eso le alejó todavía más de ello. Quería demostrar que tenía razón”.

El hispano-georgiano Ilia Topuria se enfrenta con el estadounidense Justin Gaethje este domingo, en un combate de la UFC en la Casa Blanca en Washington / EFE/ Octavio Guzmán

La declaración más dura llegó cuando Gaethje habló del estado de Topuria durante la pelea. El estadounidense aseguró que el hispanogeorgiano quiso abandonar después del tercer asalto y criticó que verbalizara sus problemas de visión durante el combate. “Quería salir. Tú nunca, como luchador, dices: ‘No puedo ver’. Él contaba con eso. Lo detuve dos veces esa noche”.

Topuria, por su parte, reconoció días después que Gaethje le quitó la visión del ojo derecho en el primer asalto y también la del izquierdo al final del segundo. Aun así, el excampeón no puso excusas, felicitó al estadounidense y dejó claro que quiere volver más fuerte.