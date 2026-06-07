Fran Ortega, fisioterapeuta de Topuria: "No tiene prácticamente grasa y tiene una masa muscular brutal. Tiene las características físicas, psicológicas y genéticas para llegar a donde quiera"

Ilia Topuria está a una semana de hacer historia (de nuevo) en la UFC. Como cabeza de cartel junto a Justin Gaethje en un evento histórico en los jardines de la Casa Blanca, 'El Matador' regresa a la acción para defender su título de campeón del peso ligero casi un año después del majestuoso 'KO' ante Charles Oliveira.

El doble campeón llega a Washington con un impecable récord de 17-0 en su historial y con unas condiciones idóneas para seguir haciendo historia en la compañía. Para conseguir un nuevo logro para su museo, el hispanogeorgiano no perdona y ya está inmerso en su campamento para preparar la pelea ante Gaethje. Con algo más de margen y menos sufrimiento en el corte de peso con el cambio de división, Ilia se rodea de un equipo de profesionales de primer nivel en todos los ámbitos.

En el documental 'Los Topuria' estrenado este pasado 5 de junio en la plataforma HBO MAX, descubrimos a los responsables de hacer de Ilia una máquina perfecta. Uno de ellos es Fran Ortega, fisioterapeuta especializado en fisioterapia deportiva que se encarga de tratar el físico del doble campeón de la UFC. Su papel es fundamental para acelerar el proceso de rehabilitación y preparar sus músculos para recibir un grado altísimo de exigencia.

Inmerso en uno de los campamentos de Ilia junto a otros profesionales como Javi Climent (entrenador de boxeo) o Jesús Gallo (preparador físico), Ortega explica cuáles son las peculiaridades de un físico como el de Ilia y lo que más le sorprende al trabajar a su lado.

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"Lo que más llama la atención a nivel físico de Ilia es ecográficamente. Cuando colocamos la sonda ecográfica, no tiene prácticamente grasa. Tiene una masa muscular brutal, y eso no se suele ver. Es uno entre un millón, estoy totalmente seguro. Tiene las características físicas, psicológicas y genéticas para llegar a donde él quiera. Ecogénicamente es un toro, de verdad", reconoce en el documental 'Los Topuria'.