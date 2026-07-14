¿Es el final de Conor McGregor?

La gran pregunta que rodea ahora a los aficionados de las artes marciales mixtas es evidente: ¿y ahora qué hacemos con Conor McGregor? El peleador irlandés convirtió uno de los regresos más esperados de la historia en una de las noches más extrañas y anticlimáticas que se recuerdan en la UFC. Hemos visto lesiones, infortunios y todo tipo de contratiempos dentro del octágono, pero pocas situaciones con una carga simbólica tan fuerte como esta.

Tras cinco años fuera de la jaula y con decenas de miles de personas pagando cantidades enormes de dinero para ver de vuelta a ‘The Notorious’, McGregor se rompió la rodilla derecha, la ‘buena’, en el primer lance del combate. Fue nada más empezar, después de lanzar una patada voladora que, más allá del riesgo evidente de la acción, acabó costándole muy probablemente su carrera en el alto nivel. Apenas 69 segundos de pelea ante Max Holloway y otro regreso convertido en pesadilla.

30 'KILOS' POR UN MINUTO

El irlandés se embolsó 30 millones por poco más de un minuto de combate, pero la imagen fue muy dura. Conor, que había vendido este ‘comeback’ como algo casi espiritual, por amor al deporte y a su propia obra, se marchó llorando de un octágono que está siendo especialmente cruel con él en el tramo final de su carrera. En su último pleito, aquel lejano combate de 2021 ante Dustin Poirier, sufrió una grave doble fractura en la pierna izquierda que le obligó a pasar por quirófano y afrontar una larga reconstrucción física. Ahora, aunque la lesión no alcance aquella magnitud, volverá a tener que someterse al bisturí y esperar que su cuerpo responda bien.

Conor McGregor, lesionado ante Max Holloway / Europa Press/Contacto/Louis Gras

El problema es que McGregor ya no está en el mismo punto de su vida. Este 14 de julio cumplió 38 años, una edad complicada para cualquier peleador, y más para alguien que durante este último lustro ha vivido entre lesiones, excesos, polémicas y largos periodos lejos de la competición real. En las categorías más ligeras, el tiempo suele pasar factura antes, y Conor lleva años peleando más contra su propio cuerpo que contra sus rivales.

Pese a este pronóstico poco halagüeño, el irlandés sigue confiando en un nuevo regreso a las artes marciales mixtas. “Todo es posible para mi porque soy creyente. Cirujía. Rehabilitación. Vuelta a la práctica marcial. Intentarlo otra vez. última pelea de mi cotnrato”, escribió ‘The Notorious’ en redes sociales pocas horas después de culpar al mismo diablo de la lesión sufrida ante Holloway.

La realidad es que McGregor sí cumplió con aquello que muchos ponían en duda: su compromiso de presentarse a pelear. Hace tan solo dos años se cayó de su combate de regreso ante Michael Chandler por una supuesta lesión en el dedo meñique del pie, aunque días después aparecieron reportes que alimentaron todavía más las dudas sobre su situación. Esta vez, sin embargo, el escenario parecía perfecto. Los problemas con la bebida parecían cosa del pasado, su training camp había vuelto a parecerse al de los viejos tiempos y su entrenador John Kavanagh insistía en que Conor estaba en su mejor momento mental gracias a la fe y al trabajo diario.

EL PEOR ESCENARIO PARA LA UFC

Los aficionados, además, habían vuelto a comprar su discurso. McGregor parecía de vuelta, y tras el éxito del evento de la Casa Blanca apenas un mes antes, esta International Fight Week en Las Vegas debía ser la continuación perfecta para el verano de la UFC. Pero en este deporte nunca se puede dar nada por hecho. Quién iba a decir hace apenas unas semanas que Ilia Topuria perdería su invicto ante Justin Gaethje y que el regreso de Conor duraría poco más de un minuto por culpa de otra lesión. Las MMA tienen ese punto: pueden ser tan atractivas como crueles.

Ahora resulta difícil pronosticar cuál será el próximo movimiento del excampeón. El propio Conor ya había dicho semanas atrás que su objetivo era cumplir la última pelea de su contrato con la UFC el próximo mes de abril. Ese era el plan ideal para cerrar su capítulo en la mejor liga del mundo y abrir la puerta a nuevas aventuras, entre ellas los combates de boxeo sin guantes en BKFC, empresa de la que posee una parte importante y donde podría seguir explotando su figura como reclamo principal.

El alcance de esta rotura de ligamento en la rodilla derecha apunta a una recuperación de entre ocho y doce meses, lo que dejaría a McGregor muy cerca de volver con 39 años cumplidos y demasiado próximo a los 40. Una edad que no perdona a casi nadie, por muy grande que haya sido su impacto mediático en los deportes de contacto.

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El retiro también está encima de la mesa, aunque con Conor nunca conviene cerrar ninguna puerta. Su fuego competitivo y su necesidad de controlar el relato probablemente le empujen a intentar una última vuelta. La cuestión es si su cuerpo, después de tantos golpes y lesiones, todavía le permitirá tener ese ‘Last Dance’ que lleva años persiguiendo.