El FBI evita una masacre en el show de Topuria en la Casa Blanca

El jardín sur de la Casa Blanca acogió la madrugada del pasado sábado el UFC Freedom 250, en el que se disputaron 7 vibrantes peleas, entre ellas la que enfrentó a Ilia Topuria y Justin Gaethje. Sin embargo, la película podría haber sido muy diferente. El FBI, el servicio de seguridad y de inteligencia interior de Estados Unidos, ha informado que desarticuló un presunto complot que pretendía atacar el acto con drones y francotiradores.

Cinco personas han sido detenidas hasta el momento, aunque el número podría aumentar considerablemente, pues el FBI identificó a 23 personas como parte de lo que describieron como una posible red de conspiradores. Según las autoridades, el plan de ataque constaba de 2 fases. La primera consistía en usar drones cargados de explosivos para atacar edificios cercanos al evento, provocar una evacuación masiva y dirigir a la multitud hacia un equipo de francotiradores previamente apostados. A continuación, según ha detallado Fox News Digital, la segunda tenía como objetivo asaltar la puerta de la Casa Blanca.

Sucesión de los acontecimientos

El FBI tuvo conocimiento del plan el pasado miércoles 10 de junio, cuandoobtuvo pruebas suficientes y procedió a realizar el primer arresto en Cincinnatti. A continuación, los investigadores descubrieron conversaciones de Signal (una app de mensajes y llamadas) en las que varias personas supuestamente discutían ataques contra el evento de la UFC. El análisis del iPhone de uno de los sospechosos reveló que al menos 23 usuarios de Signal mantenían conversaciones sobre actividades previas a la operación, según ha revelado el FBI.

Algunos de los participantes en el ataque preveían viajar a Fredericksburg (Virginia) en los días previos al evento para prepararse para el ataque. La investigación fue llevada a cabo por al menos 12 oficinas regionales del FBI.

Los objetivos del ataque

Según la agencia, uno de los sospechosos habría declarado que que el objetivo de los ataques era atacar a las "élites capitalistas", a los "multimillonarios" o a los políticos que recibían donaciones del Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC).

Al gran evento de la UFC acudieron 4.300 personas con acceso a la zona del octágono, entre ellos el presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el director del FBI Kash Patel o el multimillonario Mark Zuckerberg. También estuvieron presentes 1.200 militares en activo. Cerca hubo una gran 'fan zone' para que hasta 85.000 espectadores se pudieran reunir para seguir los combates.

Comunicado oficial del FBI

Este es el comunicado completo del director del FBI, Kash Patel:

"El 10 de junio, el FBI y nuestros socios de las fuerzas del orden tomaron conocimiento de una amenaza potencial contra el evento UFC América 250 en Washington, D.C., que involucraba a individuos fuera de la Región de la Capital Nacional – y gracias a la acción rápida de este FBI, nuestros socios y el Departamento de Justicia en una operación multiestatal, múltiples individuos están ahora bajo custodia y los supuestos planes de ataques fueron detenidos en seco".

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"Aunque el resultado representó lo mejor del trabajo de investigación, tampoco fue nada fuera de lo común para este equipo de fuerzas del orden – estamos construidos para detectar, responder y llevar ante la justicia a aquellos que amenazan las vidas de los ciudadanos estadounidenses, particularmente durante grandes concentraciones como la histórica pelea de UFC 250. Eso es exactamente lo que hicimos aquí. Quiero agradecer a nuestros grandes agentes y socios; este trabajo sigue en curso y continuaremos actualizando al público según lo permitido".