Fabià Sintes conquista París en su debut en la UFC

Quirúrgico. Con inteligencia. De menos a más y con toda Francia en contra. Así se apuntó el menorquín Fabià Sintes su primer triunfo en la UFC ante Michael Aljarouj, en una actuación seria y muy madura del español frente al chico de la casa y uno de los grandes nombres de las MMA francesas fuera de la promotora.

El peleador de 32 años sabía que el reto era enorme. Debutar en la mejor liga del mundo nunca es sencillo, pero hacerlo contra un rival francés, con la Marsellesa retumbando de fondo y en un Accor Arena completamente volcado con su peleador, añadía todavía más dificultad al escenario. Fabià sabía que no podía dejar demasiadas dudas si el combate llegaba a las cartulinas.

El planteamiento inicial fue el esperado. Aljarouj, un auténtico armario empotrado para las 125 libras y con poder en sus manos, tomó el centro del octágono con la intención de imponer respeto desde el primer minuto. Sintes, un gran estratega y con el gurú del MMA Barcelona Team, Ray Boixader, en su esquina, entendió que debía surfear esa primera ola con calma. No entrar en el caos, no exponerse más de la cuenta y esperar su momento.

Los mejores golpes del primer asalto llegaron desde el lado francés. Aljarouj encontró mejor la distancia, conectó las manos más claras y se apuntó un primer round justo ante un Sintes que todavía estaba midiendo los tiempos de la pelea. No fue un mal inicio del español, pero sí un arranque en el que el local consiguió imponer mejor su físico y su presencia.

Tras el primer descanso y las indicaciones de un Ignacio Capella exultante, su padre deportivo, el ‘Potro Menorquín’ empezó a darle la vuelta a la tortilla. El segundo asalto cambió por completo la dinámica del combate. Fabià conectó las manos necesarias para incomodar a su rival y, sobre todo, encontró dos grandes single legs que le permitieron llevar la pelea a la lona y trabajar desde posiciones de dominio.

Ahí apareció una de las claves del combate. Sintes no solo derribó, sino que supo controlar, respirar y no precipitarse. Estaba por encima, pero le faltaba traducir ese dominio en daño real sobre el rostro de Michael. Y lo hizo. En los últimos dos minutos, el español empezó a soltar ground and pound, con golpes de martillo y codos que abrieron brecha en la cara del francés y cambiaron la sensación de la pelea.

Aljarouj, que había empezado fuerte, terminó el segundo asalto sufriendo, tocado y prácticamente pidiendo la hora mientras Sintes todavía amenazaba con una guillotina. El combate llegaba al último round con la sensación de estar empatado y con todo por decidir en los cinco minutos finales.

El tercer asalto volvió a mostrar la mejor versión competitiva del menorquín. Ahí tenía que aparecer el factor mental, la lectura y la calma de un peleador que ya había demostrado en WOW saber competir en momentos de presión. El IQ de pelea de Fabià volvió a marcar diferencias. De nuevo buscó los derribos, volvió a imponer control y consiguió que Michael pasara buena parte del asalto sin poder levantarse.

Fabià Sintes, peleador de la UFC / UFC

El daño no fue exagerado, pero el dominio era claro. Sintes estaba cocinando la pelea a fuego lento, sin volverse loco y sin regalarle al francés la opción de conectar una mano que cambiase el resultado. En los últimos segundos, ya con poco aire, Aljarouj probó suerte y buscó una reacción desesperada, pero era demasiado tarde. El plan del español había sido más completo y la decisión de los jueces no dejó espacio para demasiadas dudas.

Victoria por decisión unánime para Fabià Sintes, con cartulinas de 29-28, 29-28 y 29-27, y primer triunfo en su casillero dentro de la UFC. Una noche redonda para el menorquín, que debutaba en la mejor liga del mundo en el día del cumpleaños de su hija y ante un contexto muy complicado.

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Con esta actuación, Sintes empieza de la mejor forma su andadura en la división del peso mosca. No fue una victoria de fuegos artificiales, pero sí una de esas que dicen mucho de un debutante: supo sufrir, ajustar, llevar la pelea a su terreno y competir con cabeza en un escenario de máxima exigencia. Después, en rueda de prensa, dejó claro que quiere mantenerse activo en lo que resta de año.