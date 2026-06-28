Los expertos en artes marciales mixtas coinciden: "Ilia Topuria volverá mejor que nunca. Necesitas una derrota para saber que eres humano"

Ilia Topuria sufrió una derrota que nadie imaginaba pero que puede sufrir cualquier campeón en un deporte tan impredecible como son las MMA (Artes Marciales Mixtas), donde un golpe te puede desconectar y un mal corte de peso dejarte sin energías. Al 'Matador' le salió cruz en la Casa Blanca y encajó la primera derrota en su historial (17-1) que le hizo perder el cinturón del peso ligero de la UFC.

Más allá de polémicas absurdas y el análisis puramente deportivo del combate, el hispanogeorgiano se encuentra ya recuperándose de las lesiones que sufrió a manos de Gaethje: tal y como avanzó su preparador Jesús Gallo, “físicamente ya parece una persona completamente diferente"; y "todavía siente algo de molestia y cosas así... pero honestamente parece que ni siquiera estuvo en una pelea".

Uno de los upper que Gaethje conectó a Topuria / Louis Grasse / Zuma Press / Euro

Si nos fijamos en la opinión pública, después de toda la resaca del combate y mucho más lejos de los comentarios polémicos, esto es lo que opinan expertos en la UFC y personas cuyo mensaje tiene cierto peso alrededor de Ilia Topuria:

Rampage Jackson, excampeón y leyenda de la UFC:

"Puedo ver lo fuerte que es su mente. Lo que sea que dice que va a hacer, lo hace. Si dice en una entrevista que lo va a noquear en el primer asalto, lo hace"

Joe Rogan, famoso presentador de pódcast y comentarista de UFC:

"Creo que volverá mejor que nunca. A veces, una derrota es una de las cosas más importantes que un luchador puede experimentar, porque se da cuenta de que puede ser derrotado. Necesitas saber que eres humano"

Álvaro Colmenero, periodista de ABC y referente de las MMA:

“He llegado a escuchar que a Ilia Topuria «se le ha acabado la película». Pobres ignorantes. No son conscientes de que lo que ha terminado es la primera parte, con la pérdida de su imbatibilidad, ahora comienza la segunda, que será mucho más interesante. No son pocas las leyendas, como Muhammad Ali, Conor McGregor, Georges St-Pierre o George Foreman, que han protagonizado grandes relatos de redención"

Gonzalo Campos, comentarista de UFC y presentador de "Generación MMA":

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"No me cabe la menor duda que Ilia va a volver a ser campeón, va a volver a llamar a la candidatura de ser el mejor de todos los tiempos aunque ahora tiene un camino más largo. Ni Ilia Topuria ha sido envenenado antes de pelear ni se ha dejado ganar por dinero, toda esa rumorología no tiene sentido"