El excampeón de UFC Cain Velásquez sale de prisión: el caso que conmocionó al deporte

Cain Velásquez vuelve a casa. El dos veces campeón del peso pesado de la UFC, uno de los nombres más dominantes de su generación, salió el pasado 15 de febrero de 2026 de una prisión estatal en Soledad (California) tras obtener la libertad condicional, poniendo fin a un periodo de casi 11 meses entre rejas.

El estadounidense de origen mexicano, de 43 años, había sido condenado por su papel en un tiroteo ocurrido en febrero de 2022. Aquel día, según la investigación, Velásquez inició una persecución en coche y disparó contra el vehículo en el que viajaba Harry Goularte Jr., señalado por la familia del luchador como autor de un presunto abuso sexual a su hijo —entonces de cuatro años— en una guardería vinculada al entorno familiar del acusado. En el intercambio, el disparo no alcanzó a Goularte Jr., pero sí hirió a Paul Bender, padrastro del mismo.

TOMÓ LA JUSTICIA POR SU MANO

El caso se convirtió rápidamente en un terremoto mediático por el perfil del protagonista y por la carga emocional del motivo alegado. Sin embargo, la Fiscalía mantuvo desde el inicio una línea dura: describió la acción como un episodio de justicia por mano propia que puso en peligro a terceros, incluso cerca de una zona escolar.

En agosto de 2024, Velásquez presentó una declaración de “no contest” (no impugnar los cargos) por intento de asesinato, agresión y delitos con armas, dentro de un acuerdo que rebajaba su exposición penal. La sentencia llegó el 24 de marzo de 2025: cinco años de prisión, con crédito de 1.283 días ya cumplidos entre estancia en cárcel y arresto domiciliario, lo que aceleró su ventana de elegibilidad para la condicional.

Su salida se ha producido con una imagen muy distinta a la del día del arresto: vídeo de reencuentro con su familia a las puertas del centro penitenciario y mensajes de apoyo desde la comunidad de las MMA. El camino judicial, no obstante, no queda completamente cerrado: el procedimiento contra Goularte Jr. sigue su curso y hay frentes civiles abiertos.

En lo deportivo, Velásquez llevaba años fuera de la jaula, con apariciones puntuales en la lucha libre. Ahora, ya en libertad, su gran combate será reconstruir una vida marcada por una decisión que él mismo lamentó públicamente: “tomarse la justicia por su mano” tuvo un precio

LEYENDA DE UFC

Dentro de la jaula, Cain Velásquez fue el prototipo de peso pesado moderno: un campeón con wrestling de élite, presión constante y un cardio impropio para un hombre de más de 110 kilos. Debutó en UFC en 2008 y en apenas dos años ya era campeón, destronando a Brock Lesnar para iniciar un reinado que marcó época. Su rivalidad con Junior dos Santos definió buena parte de aquella división: sufrió una derrota fulminante en el primer combate, pero respondió con dos auténticas palizas tácticas y físicas en las revanchas. Las lesiones —rodillas, espalda y hombros— le fueron frenando hasta su retirada práctica, pero su legado permanece: cuando estuvo sano, pocos pesados han impuesto un ritmo tan alto y tan asfixiante durante cinco asaltos.