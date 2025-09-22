El español Joel Álvarez se enfrentará a Vicente Luque en UFC Rio el 11 de octubre

El esperado debut de Joel Álvarez en el peso wélter de la UFC ya tiene fecha y rival. Según confirmó el periodista Álvaro Colmenero de ABC, el gijonés habría aceptado un combate con apenas tres semanas de preparación para medirse a Vicente Luque en el UFC Río del próximo 11 de octubre, sustituyendo al lesionado Santiago Ponzinibbio.

‘El Fenómeno’ vuelve así al octágono más famoso del mundo tras un 2025 accidentado. Su última pelea fue en diciembre de 2024, cuando noqueó en el primer asalto a Drakkar Klose, victoria que lo impulsó a los ránkings del peso ligero. Ese éxito le abrió las puertas a un duelo estelar contra Benoit Saint Denis en mayo, pero una lesión en la mano lo obligó a retirarse a pocos días del evento, truncando su gran oportunidad y dejándolo varios meses fuera de acción. Ese tiempo de inactividad sirvió también para reflexionar sobre un cambio que llevaba tiempo valorando: subir de división.

Con sus 191 centímetros de altura, Álvarez siempre sufrió para dar las 155 libras (70,3 kg). La lesión aceleró la decisión, y comunicó a la promotora su paso definitivo al peso wélter. La UFC, consciente del potencial del español y de su creciente proyección, dio luz verde al movimiento y se puso en marcha para encontrarle rival. El elegido es un oponente de alto perfil: Vicente Luque.

El brasileño-estadounidense, de 33 años y con un récord de 23-11-1 (16-7 en UFC), es un veterano contrastado que llegó a encadenar rachas importantes de victorias que lo acercaron al cinturón, aunque cayó en sus choques clave. En su hoja de servicio figuran triunfos ante nombres como Belal Muhammad, Tyron Woodley, Mike Perry o Jalin Turner. En su última aparición, en el UFC 316 del pasado junio, perdió frente a Kevin Holland por anaconda choke en el segundo asalto.

Para Joel, será una prueba exigente pero con gran recompensa. Un estreno en las 170 libras ante un rival con prestigio y nombre propio dentro de la división. Un triunfo contundente —ya sea por KO o sumisión— podría catapultar al asturiano directamente a las puertas del Top-15.