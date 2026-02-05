El español Hecher Sosa debutará en UFC el 14 de marzo en Las Vegas

Hecher Sosa (14-1) ya tiene rival y fecha para su debut en la mejor liga de MMA del mundo y cumplir así su sueño de pelear bajo el sello de la UFC. El peleador canario entra en corto aviso el próximo 14 de marzo en el APEX de Las Vegas para medirse al brasileño Luan Lacerda (13-3), sustituyendo al japonés Rinya Nakamura. Será un pleito dentro del peso gallo, en las 135 libras.

Con esta noticia, el ‘Guanche Warrior’ consigue cumplir su deseo de debutar en UFC durante el mes de marzo. Se rumoreó su presencia tanto en el UFC 325, como aliciente para las preliminares del evento numerado, como en el UFC Londres del 21 de marzo, una opción cercana a casa y con muchas facilidades a nivel logístico.

QUINTO ESPAÑOL EN UFC

Finalmente será en Las Vegas donde podremos ver al quinto español en activo en la élite de las MMA. Sosa se une así al club que ya conforman los hermanos Topuria, Ilia y Aleksandre, Dani Bárez y Joel Álvarez, todos ellos actualmente sin combate agendado y buscando opciones en el calendario.

Hecher se pondrá las guantillas de la UFC por primera vez en la misma plaza donde consiguió su contrato el pasado mes de septiembre, durante la sexta semana del Dana White’s Contender Series. El lanzaroteño, tan solo unos días después de conocer la muerte de su padre por enfermedad, hizo realidad el sueño de ambos tras derrotar a Mackson Lee por decisión y asegurarse un contrato con la promotora de Dana White, el objetivo por el que siempre había luchado.

Su padre no estará físicamente en la capital de Nevada, pero sí lo estará en lo espiritual, siendo una inspiración constante para un Hecher que siempre compartió sus éxitos deportivos con el hombre que lo vio crecer hasta su adiós final.

SU RIVAL PENDE DE UN HILO

En cuanto a su rival, Lacerda parece un oponente idóneo para un debut. Con un récord profesional de 13-3 y un balance de 1-2 en UFC, el brasileño podría estar al borde del despido en caso de caer ante el canario. Luan destaca por su capacidad finalizadora en el suelo: de sus 13 triunfos profesionales, 11 han llegado por sumisión y los otros dos por decisión. Nunca ha ganado un combate por nocaut.

Noticias relacionadas

Hecher es todo lo contrario: un peleador con un striking rápido, afilado y que sabe cómo hacer daño en la corta distancia. El ‘Guanche Warrior’ llega a este debut tras arrasar en el panorama regional, proclamándose campeón del peso gallo en dos promotoras de referencia como FCR y WOW, la mayor liga de nuestro país. De sus seis últimas victorias, cinco se resolvieron por finalización.