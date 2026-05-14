El español Dani Bárez, contra las cuerdas en la UFC: solo vale ganar

Cinco son actualmente los españoles que forman parte de la UFC, la mayor liga de artes marciales mixtas del planeta. Los hermanos Ilia Topuria y Aleksandre Topuria, el asturiano Joel Álvarez, el recién incorporado Hecher Sosa y un Dani Bárez que este próximo sábado afronta una pelea clave para su futuro dentro de la compañía.

El valenciano disputará el último combate de su actual contrato y necesita convencer a la UFC para ganarse una renovación. Delante tendrá a Luis Gurule, otro peleador que llega muy presionado y con poco margen de error. El estadounidense aterrizó en la promotora con un invicto de 10-0, pero desde entonces ha perdido sus tres peleas dentro de la empresa de Dana White, un balance que prácticamente lo coloca contra las cuerdas.

Ganar o ganar para Dani

La situación de Dani, eso sí, es algo diferente. Aunque presenta un récord de 1-2 en la división del peso mosca, el español sigue teniendo argumentos importantes a su favor. Su estilo agresivo, un striking vistoso y el valor de mercado que supone tener representación española en la UFC juegan de su lado. Ahora bien, también sabe que probablemente necesite algo más que ganar. La sensación es que Bárez debe dejar huella en Las Vegas, buscar una finalización y demostrar que todavía tiene recorrido dentro de la élite.

El de Burjassot llegó a la UFC en junio de 2023, ya con 34 años, después de una larguísima trayectoria en el circuito europeo. Debutó ese mismo verano en Londres, aunque la experiencia no salió como esperaba y cayó sometido ante Jafel Filho. Su primer triunfo llegó meses después, en París, donde derrotó a Victor Altamirano y logró estrenarse por fin en la promotora.

Sin embargo, cuando parecía empezar a asentarse, se cruzó en su camino una de las grandes promesas del peso mosca. Andre Lima pasó por encima del español el pasado mayo en São Paulo y terminó sometiéndolo en el tercer asalto.

Dani Bárez vuelve a la acción en UFC ante André Lima / UFC

Aquella derrota vino además acompañada de problemas físicos importantes, ya que Dani tuvo que pasar por quirófano debido a una lesión en la mano que lo ha mantenido varios meses fuera de acción. Ahora regresa en el Apex de Las Vegas con la sensación de que se juega muchísimo.

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Enfrente estará un Gurule con base de wrestling y capacidad para complicar cualquier pelea desde el grappling, aunque también acumula cinco victorias por KO en su carrera profesional. Dani, por su parte, presenta un perfil mucho más completo y ofensivo: suma siete triunfos por nocaut y seis por sumisión, números que reflejan perfectamente el tipo de peleador que es.