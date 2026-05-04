España sigue de moda en UFC: Joel Álvarez, a colocarse entre los mejores wélter del mundo

‘El Fenómeno’ de la UFC está de vuelta. Joel Álvarez (23-3) fue el primer español en ingresar en los rankings de la promotora, un hito que, con el paso del tiempo y la irrupción de un doble campeón como Ilia Topuria, ha quedado algo difuminado por las nuevas expectativas que genera cada talento nacional que aterriza en la élite. Aun así, el gijonés sigue siendo uno de los nombres propios del crecimiento de las MMA en España y ahora, ya asentado en el peso wélter tras dejar atrás el ligero, vuelve a escena como uno de los grandes protagonistas del evento que la UFC celebrará en Newark (Nueva Jersey), donde Khamzat Chimaev y Sean Strickland se disputarán el cinturón del peso medio.

Joel, cada vez más reconocido por el gran público por su capacidad finalizadora, afronta un reto de enormes dimensiones. Se mide a Yaroslav Amosov (29-1) en la cartelera preliminar, en un duelo de estilos que puede catapultar al asturiano hasta el puesto número 15 del ranking del wélter. De lograr la victoria, le arrebataría esa posición al ucraniano y abriría una puerta muy real hacia la élite de la división. Un camino que ya parecía cercano en el peso ligero, pero que se vio condicionado durante años por los durísimos recortes de peso que limitaron su rendimiento y continuidad.

Un 'Fenómeno' renovado

En las 170 libras, el ‘Fenómeno’ es, literalmente, más fenómeno. Más fuerte, más sano, sin esa batalla mental constante con la báscula y manteniendo intacta su explosividad y agresividad. Su estilo sigue siendo el mismo: presión, violencia controlada y búsqueda constante de la finalización. No en vano, 22 de sus 32 victorias profesionales han llegado antes del límite. El único que logró sobrevivir a la distancia fue Vicente Luque en octubre de 2025, en un combate que, técnicamente, pudo haberse detenido en el segundo asalto.

Joel Álvarez ganó a Vicente Luque / UFC

Pero el contexto no es sencillo. El peso wélter es, libra por libra, la división más profunda y competitiva de la UFC. Un auténtico ecosistema de contendientes, campeones, leyendas y jóvenes promesas. Y ahí, en medio de ese caos competitivo, aparece Joel Álvarez con 33 años y en uno de los mejores momentos de su carrera.

En el Prudential Center le espera una prueba de máximo nivel. Amosov, excampeón de Bellator, debutó recientemente en la UFC y apenas ha sufrido derrotas en toda su carrera. Su principal fortaleza está en el grappling: un especialista capaz de dominar en el suelo y encontrar la sumisión desde cualquier posición. Así lo demostró en su estreno en la promotora, cuando finalizó a Neil Magny con una anaconda choke en el primer asalto.

Amosov, un grappler temible

Las claves del combate están claras. Joel deberá resistir los intentos de derribo del ucraniano y evitar que la pelea se vuelva lenta, sucia y controlada. En pie, el español tiene herramientas de sobra para marcar diferencias: rodillas, codos, combinaciones en corto y una capacidad brutal para hacer daño y forzar la intervención arbitral.

Además, llega con confianza y rodaje ante rivales de alto nivel. No pierde desde 2022, cuando cayó ante Arman Tsarukyan en un combate marcado por una lesión temprana —una costilla dañada en los primeros compases— que condicionó totalmente su rendimiento. Desde entonces, su evolución ha sido evidente.

Para este training camp, el gijonés ha trabajado en la frontera con Francia junto a Benoit Saint Denis, uno de los nombres más duros del circuito. Ambos estaban programados para enfrentarse hace un año, pero una lesión de última hora de Álvarez impidió ese cruce. Ahora han compartido preparación, sumando experiencia y conocimiento en sus respectivas divisiones.

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Se espera que el combate tenga lugar en torno a las 02:00 de la madrugada (hora española). Una pelea que puede marcar un antes y un después en la carrera de Joel Álvarez. Porque una victoria no solo lo metería en el ranking… sino que lo colocaría directamente en la conversación del peso wélter.