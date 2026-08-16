España sigue en caída libre en la UFC

Un golpe de realidad. Esa es probablemente la mejor expresión para definir lo que están viviendo los peleadores españoles de la UFC desde que arrancó este complicado 2026. Después de un 2024 y un 2025 excepcionales, con grandes victorias y una sensación de crecimiento constante, el curso volvió a dejar otra derrota este pasado fin de semana con el tropiezo de Joel Álvarez en el UFC 330 de Philadelphia ante Chidi Njokuani, un combate que vuelve a poner el foco sobre su nueva etapa en el peso wélter.

Con este resultado de ‘El Fenómeno’, son ya cuatro las derrotas de los peleadores españoles en la mejor liga de artes marciales mixtas del mundo durante este año: dos de Joel, una de Dani Bárez y la dura noche de Ilia Topuria en la Casa Blanca. Un balance completamente opuesto al que venía acumulando la armada española en los últimos tiempos.

JOEL CAE POR SEGUNDA VEZ CONSECUTIVA

Álvarez fue uno de los grandes perdedores de la noche en la que Islam Makhachev retuvo su cinturón de las 170 libras. El gijonés, que se había atrevido a aceptar este pleito con apenas dos semanas de aviso porque ya se encontraba en Nueva Jersey como parte del training camp del campeón daguestaní, se mostró falto de brillo durante los quince minutos de acción.

Njokuani fue mejor con un Muay Thai ordenado, sin necesidad de firmar una actuación especialmente explosiva, pero suficiente para regresar a la senda del triunfo frente a un rival demasiado estático y que pecó de inactividad. Joel no terminó de encontrar su ritmo, no pudo imponer su volumen habitual y volvió a dejar la sensación de estar lejos de su mejor versión.

El asturiano tenía ante sí una oportunidad enorme para rehacerse de la derrota sufrida en mayo ante Yaroslav Amosov. Así lo había dicho a SPORT durante la previa: “Quiero recuperar esa chispa”. Esa chispa, sin embargo, no apareció en el octágono este pasado sábado. Álvarez volvió a mostrar una versión apagada, algo que empieza a preocupar en esta nueva aventura en el peso wélter, categoría a la que subió oficialmente en octubre y en la que acumula ya un balance negativo de 1-2.

Son varias las críticas que están cayendo sobre el español y sobre la decisión de subir de categoría. En el peso ligero, una división que le obligaba a cortes de peso durísimos, Joel era mucho más grande que la mayoría de sus rivales y podía imponer mejor su físico, su distancia y el daño de sus golpes. En el wélter, esa ventaja se reduce bastante y el margen de error es mucho menor.

TOPURIA, BÁREZ Y OTRAS DERROTAS ESPAÑOLAS

Este resultado vuelve a dejar un sabor amargo entre los aficionados españoles a la UFC. Además de los dos tropiezos de Joel en 2026, el país vivió una noche especialmente dura en junio con Ilia Topuria, destronado contra todo pronóstico por Justin Gaethje en uno de los eventos más importantes de la historia reciente de la promotora, celebrado en la Casa Blanca.

Así convirtió gaethje el sueño americano de Topuria en pesadilla / Louis Grasse / Zuma Press / Euro

El hispanogeorgiano perdió su cinturón y también su condición de invicto tras una pelea muy dura ante el estadounidense, que lo dejará en el dique seco hasta el próximo año natural. Ya este curso no veremos a Topuria, como tampoco veremos más en la UFC a Dani Bárez, que disputó su último combate en la compañía el pasado mes de mayo ante Luis Gurule y al que la fortuna tampoco terminó de acompañar. El valenciano dejó la empresa con un balance de 1-3 y su futuro deportivo está ahora en el aire.

La única buena noticia española en la élite de las MMA este año ha sido Hecher Sosa, que tras conseguir su contrato en el Dana White’s Contender Series firmó una buena carta de presentación ante Dana White el pasado mes de marzo. El ‘Guanche Warrior’ sumó su primer triunfo en la UFC con una decisión ante Luan Lacerda y, tras pedir combate este verano sin éxito, se espera que pueda volver en el último trimestre de 2026.

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Un horizonte parecido al de Aleksandre Topuria, que todavía no ha peleado este año y del que se esperan noticias para conocer cuándo volverá al octágono.