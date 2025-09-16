España, a las puertas de un nuevo héroe en UFC

Esta próxima madrugada, la armada española podría sumar un nuevo guerrero en la UFC, la “Champions” de las MMA. Hecher Sosa (13-1), lanzaroteño de 30 años, afronta el mayor desafío de su carrera como artista marcial. Se enfrentará a Mackson Lee (9-0) en el Dana White Contender's Series, un formato en el que la UFC pone frente a frente a promesas de todo el mundo para ganarse un contrato en la compañía. De hecho, sería el primer español en ingresar con este método a UFC. El “Guanche Warrior” debe superar la que muchos consideran la entrevista más exigente del planeta: ganar su combate y convencer a Dana White, el máximo responsable de la liga, que lo observará a pocos metros de la jaula junto al resto de directivos. Poca presión, vaya.

El QUINTO ESPAÑOL ACTIVO EN UFC

Actualmente, la UFC cuenta con otros cuatro representantes españoles. El nombre más conocido es Ilia Topuria, doble campeón y actual monarca del peso ligero. Su hermano Aleksandre, bajo nómina desde hace menos de un año, se enfrentará, salvo confirmación oficial, a Bekzat Almakhan el 22 de noviembre en Qatar, en lo que será su segundo combate en la élite de las MMA. Los otros dos representantes son Dani Bárez y Joel Álvarez, de Valencia y Gijón respectivamente. Bárez, con un récord negativo de 1-2 en UFC, se recupera de una lesión en la mano y afronta un “todo o nada” en su siguiente pleito, mientras que Álvarez, ya consolidado en el peso wélter, es considerado una de las joyas más prometedoras de la promotora.

Este Monte Rushmore español tiene hueco para uno más: Hecher Sosa, con un récord profesional de 13-1, llega tras conquistar el cinturón del peso gallo de WOW, la compañía de Ilia Topuria que lidera el crecimiento de este deporte en España. En 'Way Of Warrior', Hecher se ha consoldidado como una super estrella en el mercado español encabezando varios eventos numerados y siendo el principal reclamo para el público local. También fue campeón de FCR en 2024. El de Arrecife afronta ahora el día más importante de su vida en un momento personal muy duro. Según comunicó en sus redes sociales, su padre falleció justo al inicio del recorte de peso para este combate, apenas meses después de perder a su hermana por enfermedad. La UFC le ofreció la opción de retirarse del pleito y regresar a casa, pero Sosa tenía claro lo que su padre hubiese querido: luchar por el sueño de toda su vida.

UN RETO COMPLICADO

El español completó 136 libras en el que ha calificado como el “recorte de peso más difícil” de su vida. Ahora, su mente está enfocada únicamente en ganarse el contrato de la UFC y honrar la promesa hecha a su padre. La sexta semana del Dana White Contender's Series se celebrará durante la madrugada del martes 16 al miércoles 17 de septiembre. El combate Sosa vs Lee será el Main Event, programado alrededor de las 03:30 CET.

Su rival, un brasileño invicto con un récord de 9-0, será un examen exigente. Se trata de un hábil kickboxer con gran potencia en sus patadas y con ventaja en altura: mientras que Sosa, un peso gallo alto, mide 1,76 metros, Mackson Lee alcanza 1,85 metros y un alcance de 191 centímetros, dimensiones poco habituales en esta categoría. Lee parte como favorito en las casas de apuestas por juventud e invicto, pero no hay que subestimar al español. Como ha demostrado en FCR y WOW, el “Guanche Warrior” posee un striking muy agresivo, fuerte en el clinch con codos y rodillas, e imprime una gran intensidad en cada golpe. Además, puede recurrir a la lucha si la situación lo requiere.