Escándalo en la UFC: "Michelle Obama es un hombre"

Éxito absoluto de la UFC en el evento celebrado en la Casa Blanca, concretamente en el South Laen. La cara amarga ha sido Ilia Topuria, pues ha perdido su récord de 17-0 después de perder la pelea ante Justin Gaethje. A pesar de que no era el favorito, el peleador estadounidense dio la sorpresa y derrotó al hispanogeorgiano por TKO al término del cuarto asalto.

Otro de los combates que está en boca de todos es el de Josh Hokit, que noqueó a Derrick Lewis. Sin embargo, no es noticia por ello. Ya en la rueda de prensa previa encendió el ambiente al provocar a Topuria con comentarios sobre su separación de su exmujer, Giorgina Uzcategui. Se trata de un tema muy delicado para 'El Matador', que estuvo alejado del octágono hasta resolver ese conflicto.

El peleador venció a Lewis en el segundo asalto. Minutos después de alzar el cielo de la Casa Blanca, Hokit se dirigió a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para darle un curioso regalo, pero también insultó a Michelle Obama en la entrevista 'post' combate.

Hokit siempre ha demostrado ser un personaje, especialmente cuando sale del octágono. Antes de empezar el combate, el peleador no dudó ningún instante en sacarle el dedo a su contrincante. Después de la pelea, empezó su particular 'show', que empezó por saludar al mandatario de Estados Unidos y otorgarle un colgante.

El colgante llevaba incluida una carta del propio Hokit, quien no dudó en ponérsela sin preguntar. La reacción de Trump está dando la vuelta al mundo, pues no pudo reaccionar y tuvo que aceptar el gesto del luchador.

En la entrevista 'post' victoria, Hokit quiso alabar el gran trabajo que está llevando a cabo el presidente de Estados Unidos, aunque también se acordó de Alex Pereira, debido a que lo retó. Además, expresó su famoso: "I'm gonna Chama on your mama".

Antes de irse de la entrevista, Hokit sorprendió a todos al decir "Michelle Obama es un hombre".

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La reacción de los presentes fue todo un poema, ya que volvió a demostrar que pierde completamente las formas cuando habla en público. En el octágono, poco se le puede reprochar, pues tiene un récord de 9-0.