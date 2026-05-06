El elogio de Ilia Topuria a Donald Trump en la Casa Blanca: "No pensaba que serías tan amable"

Ilia Topuria y Donald Trump se reunieron en el Despacho Oval para la presentación oficial de la UFC Freedom 250, el evento que tendrá lugar el 14 de junio de 2026 en los jardines de la Casa Blanca y que coincide con el 80 cumpleaños del presidente estadounidense. El combate estelar enfrentará a Topuria con el campeón interino de peso ligero Justin Gaethje en un duelo de unificación, mientras que la co-estelar medirá a Alex Pereira contra Ciryl Gane por el título interino de peso pesado.

Trump, con Topuria en el despacho Oval / EFE

El encuentro dejó momentos para el recuerdo. Topuria tomó la palabra ante el presidente para agradecer la oportunidad: "Queremos agradecerle que nos dé esta oportunidad de construir el mayor evento de la historia del deporte. También quiero darle las gracias a Dios por darnos este hermoso día y la oportunidad de experimentar cómo se siente estar en nuestra oficina". Trump respondió visiblemente sorprendido: "Fantástico. Nunca pensé que serías tan amable". Fue entonces cuando el propio presidente hizo una confesión inesperada ante el campeón: "Bueno, honestamente, yo doy una imagen falsa".

Trump, con Topuria en el despacho Oval / EFE

Trump quiso después conocer el estado mental de Topuria de cara al combate. "Lo conozco. Es un rival muy duro", admitió el georgiano. "¿Te sientes bien?", insistió el presidente. "Muy bien", respondió Topuria. Ante la pregunta definitiva sobre sus posibilidades de victoria, el campeón no dejó margen: "Tengo fe completa. Un 100%". Trump cerró el intercambio con una sola frase: "Por eso estás aquí".

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El presidente también destacó la magnitud del reto para ambos contendientes: "Cada uno de vosotros está afrontando el test más duro de su carrera. Eso va a hacer una pelea increíble".