El efecto Topuria cierra el debate en la UFC: "El Matador" y la resurrección

Tres campeones y leyendas de la UFC pisaron el octágono junto a él y todos salieron trasquilados. Ilia Topuria es una máquina de matar y así lo han comprobado los nueve rivales que han sufrido en sus carnes la furia de "El Matador". Con sus tres últimas peleas con victorias por 'KO' y con campeonatos en juego, el doble campeón de la UFC no tiene que demostrar a nadie por qué es uno de los mejores pegadores de la historia de la compañía.

A la espera de conocer su próximo combate, ha quedado demostrado que Ilia Topuria ha roto con los récords de varios peleadores que, hasta enfrentarse a él, parecían intocables. Se trata de Alexander Volkanovski, Max Holloway y Charles Oliveira. Tienen en común, más allá de su estatus de leyenda en la UFC, que fueron noqueados por "El Matador" en sus respectivos enfrentamientos. Sin embargo, en su próxima pelea lograron reponerse con una victoria incontestable. Un dato que subrata la dimensión del hispanogeorgiano y su increíble poder.

ALEXANDER VOLKANOVSKI

Vayamos uno por uno. El 17 de febrero de 2024, en Anaheim, Topuria destronó a Volkanovski con un KO en el segundo asalto para hacerse con el título pluma de la UFC. Fue un derechazo limpio a los 3:32 del R2 que acabó con el largo reinado del australiano, considerado por muchos el mejor de la historia en la división.

Alexander Volkanovski / Ronda Churchill

Tras esa dura derrota, y con el cinturón vacante tras la subida de Ilia al peso ligero, Volkanovski reapareció el 12 de abril de 2025 en Miami y derrotó por decisión unánime a Diego Lopes para recuperar el cinturón, cerrando el círculo de su trayectoria con un triunfo de autoridad.

MAX HOLLOWAY

Ocho meses más tarde del primer 'KO' a Volkanovskli, el 26 de octubre de 2024 en Abu Dabi, Ilia Topuria defendió por primera vez la corona ante Max Holloway y repitió sentencia. Un descomunal 'KO' en el tercer asalto. El hawaiano, célebre por su resistencia y un peleador que jamás había sido noqueado en toda su carrera en la UFC, cayó a los1:34 del R3. EL 'efecto Topuria'.

Max Holloway / Ronda Churchill

Holloway, por su parte, recondujo su camino en la supercartelera de Nueva Orleans el pasado 20 de julio de 2025. Fue en el UFC 318, donde venció por decisión a Dustin Poirier en su trilogía y retuvo el título BMF ("Baddest Mother Fucker"), una confirmación de que el 'KO' encajado a manos de Ilia no le dejó secuelas deportivas.

CHARLES OLIVEIRA

Ya en 2025, Ilia Topuria dio un salto histórico al peso ligero y el 29 de junio noqueó en el primer asalto a Charles Oliveira para proclamarse campeón también del peso de las 155 libras. Fue una definición fulminante en su debut en la categoría que cerró por completo cualquier duda sobre su hipotético rendimiento en una nueva división.

Charles Oliveira / Ronda Churchill

Por su parte, Oliveira completó el patrón el pasado 11 de octubre de 2025 en Río de Janeiro. En el combate estelar en su país, el brasileño sometió en el segundo asalto a Mateusz Gamrot vía estrangulamiento para lograr una victoria con la que recuperó impulso apenas 105 días después de caer ante Topuria.

Charles Oliveira immediately jumped into the crowd to celebrate his win in Brazil 🥹 pic.twitter.com/lwjI76w5Ab — Happy Punch (@HappyPunch) October 12, 2025

¿Qué nos dice este ‘Efecto Topuria’? Primero, que el campeón hispanogeorgiano fue capaz de firmar tres 'KOs' contra tres miembros del "Hall of Fame", algo extraordinario en dos divisiones distintas. Y segundo, que la élite a la que golpeó mantiene intacto su nivel de resiliencia. El efecto, paradójicamente, refuerza la superioridad de Topuria, pues noqueó a figuras que, incluso tras caer ante él, siguieron demostrando que pertenecen al estrato más alto de las artes marciales mixtas.