Duro examen para el español Joel Álvarez en UFC: enfrenta a Yaroslav Amosov el 9 de mayo

Siguen las buenas noticias para la armada española en la UFC en este arranque de 2026. Tras el debut con victoria de Hecher Sosa y el anuncio del combate de Dani Bárez —que se enfrentará a Luis Gurule el próximo 16 de mayo—, otro nombre propio que ya tiene fecha marcada en el calendario es Joel Álvarez.

Según adelantó el periodista Álvaro Colmenero (ABC), el gijonés volverá al octágono el 9 de mayo en el UFC 328, donde se medirá al durísimo Yaroslav Amosov en la división del peso wélter. La velada estará encabezada por el campeón del peso medio, Khamzat Chimaev, que defenderá su cinturón ante Sean Strickland.

‘El Fenómeno’, con un sólido 8-2 en UFC, disputará su segundo combate en las 170 libras tras su exitoso debut en la categoría el pasado mes de octubre. Entonces superó a Vicente Luque en Brasil, firmando su primera victoria por decisión en el profesionalismo, aunque con dominio claro que bien pudo haber terminado antes. El asturiano tenía intención de regresar en marzo o abril, aprovechando eventos en Europa o Miami, pero una lesión en el pie durante un campamento en Marruecos retrasó sus planes hasta mayo.

Enfrente tendrá a uno de los rivales más exigentes posibles fuera del ranking: Yaroslav Amosov, ucraniano de 32 años con una trayectoria impecable. Excampeón de Bellator (8-1 en la promotora), debutó en UFC el pasado diciembre con una victoria contundente sobre Neil Magny, al que finalizó en el primer asalto con un anaconda choke. Su especialidad es clara: el grappling. De hecho, más del 40% de sus triunfos han llegado por sumisión.

Amosov, un hueso duro de roer

Amosov es un peleador completo, pero donde puede marcar diferencias es en la lucha, un aspecto que obligará a Joel a estar especialmente atento a los derribos. A cambio, el español cuenta con uno de los strikings más afilados y creativos de toda la división, con un arsenal ofensivo capaz de cambiar cualquier combate en segundos.

Joel Álvarez ganó a Vicente Luque / UFC

Álvarez llega en su mejor momento, con cuatro victorias consecutivas, y un nuevo triunfo en este UFC 328 podría abrirle, ahora sí, las puertas del ranking del peso wélter, probablemente la división más competitiva de toda la UFC. Nombres como Jack Della Maddalena, Ian Machado Garry, Michael Morales, Carlos Prates o Kamaru Usman marcan el nivel de una categoría en la que el asturiano quiere hacerse un hueco.

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A falta de confirmar el orden definitivo de la cartelera, no sería descabellado ver este Álvarez vs Amosov como cierre de preliminares o incluso abriendo la main card. Un choque entre dos finalizadores natos que promete espectáculo y que puede marcar el futuro inmediato de ambos en las 170 libras.